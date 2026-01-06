X-Men de regreso en el teaser de Avengers Doomsday: Cyclops, Xavier, Magneto

Los X-Men están oficialmente de regreso en acción real.

El tercer adelanto de “Vengadores: el día del juicio final”, que se proyectó antes de las proyecciones de “Avatar: Fire and Ash”, se lanzó en línea y marca el regreso de los personajes de “X-Men” de Fox, el profesor Charles Xavier (Patricio Stewart), Magneto (Ian McKellen) y cíclope (James Marsden).

El trío saltó a la fama de superhéroe con la trilogía «X-Men» de Fox a principios de la década de 2000, junto con Wolverine de Hugh Jackman, quien desde entonces pasó al MCU en «Deadpool & Wolverine». Stewart también regresó brevemente en “Doctor Stranger in the Multiverse of Madness”, aunque interpretó a un Xavier de otra dimensión que fue rápidamente asesinado por la Bruja Escarlata. El trío también tuvo cameos en “X-Men: Días del Futuro Pasado”, pero “Avengers: Doomsday” de este invierno es la primera vez que se cruzarán con los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y muchos más héroes.

El avance comienza mostrando la escuela abandonada para jóvenes superdotados de Xavier, donde los X-Men habían llamado hogar. Magneto dice siniestramente: «La muerte viene para todos nosotros. Es lo único que sé con certeza. La pregunta no es ‘¿estás preparado para morir?’ La pregunta es ‘¿quién serías cuando cerraras los ojos?’”

Después de mostrar la silla de ruedas de Xavier y una pieza de ajedrez flotante, que recuerda el final de “X-Men: The Last Stand”, donde Magneto intenta recuperar sus poderes electromagnéticos mientras juega al ajedrez, los dos enemigos se reencuentran. Un Magneto de pelo desgreñado abraza a Xavier, pero luego el adelanto da un giro dramático y muestra a un cíclope angustiado disparando un enorme rayo de energía roja desde su visor. Es una gran demostración de poder de las películas anteriores de “X-Men” de Cyclops, y tal vez indique que asumirá un papel más central en la aventura “Doomsday” del equipo.

A Stewart, McKellen y Marsden se unirán Beast de Kelsey Grammer, Nightcrawler de Alan Cumming, Gambit de Channing Tatum y Mystique de Rebecca Romijn en “Doomsday”. También se cruzarán con personajes de “Avengers” como Chris Hemsworth, Chris Evans, Anthony Mackie, Danny Ramirez, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Winston Duke y Simu Liu. El mega equipo también incluirá a las estrellas de “Los Cuatro Fantásticos” Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, además de los antihéroes de “Thunderbolts” Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen y Lewis Pullman.

Mira el avance a continuación.