X Hotel tiene un significado que puede cambiar la forma en que viaja

Tabanan, viva – Nuanu Señaló que ha invertido alrededor de Rp2.4 billones para desarrollar el área de Nuanu Creative City, donde alrededor de Rp500 mil millones fueron absorbidos especialmente para construir infraestructura, con un total de 30 instalaciones que los visitantes pueden disfrutar.

Jefe de Comunicaciones Corporativas Nuanu Real Estate, Reyni Fransisca Wullur, afirmó que continúa desarrollando un área de 44 hectáreas Nuanu Creative City para convertirse en un destino que viene con instalaciones completas o sobresaliendo como una ‘experiencia de estilo de vida de una parada’ para los turistas que vienen a Bali.

Hasta finales de 2025, Nuanu Creative City se dirige a resumir 50 proyectos activos. Además de las escuelas de la escuela y el Luna Beach Club que han estado operando, esta área también ha presentado un gimnasio, espacios artísticos y culturales, y alojamiento.

En medio de la condición del mercado hotelero que ingresa al punto de saturación en Bali, el enfoque del desarrollo no solo aumenta el número de visitas, sino la calidad de los turistas. X hotel Construido mediante la adopción de conceptos de Condotel con precios unitarios a partir de Rp2.6 mil millones (estándar), RP3.4 mil millones (Deluxe) y Rp4.2 mil millones (entrepiso).

Mezzanine Type está diseñado para turistas que desean una experiencia única con un espacio de dos historias, adecuado para familias o invitados que buscan un ambiente más privado.

Mientras tanto, el tipo de lujo ofrece la máxima comodidad con vistas abiertas al paisaje de Nuanu. Se prevé que ambos tengan un alto nivel de demanda, especialmente de turistas extranjeros que buscan experiencias de estadía premium.

«Para los inversores, la diferenciación del tipo de habitación no es solo estética, sino también una cuestión de potencial de ganancias. Con la ocupación estable y las tasas de primas para los tipos de entrepiso y de lujo, se espera que los rendimientos a largo plazo sean más altos que los tipos estándar», dijo Reyni.

Este hotel combina la arquitectura moderna con un toque de diseño local. Las instalaciones incluyen una piscina de 420 metros cuadrados, restaurantes, barra secreta, gimnasioy sala de conferencias.

Hizo hincapié en que la inversión hotelera en Nuanu no fue medida por el área de construcción, sino por el valor de la experiencia ofrecida a los huéspedes. El principio principal es que cada invitado que paga debe sentirse teniendo una experiencia acorde.

Según él, solo los hoteles pueden proporcionar ‘valor por dinero’ que sobrevivirá, de modo que esa calidad, detalles y experiencia se conviertan en un factor clave. Por lo tanto, X Hotel está diseñado como un hotel boutique con un diseño único.

«La gerencia de X Hotel no cooperará con los operadores globales. Elegimos la ruta de gestión de forma independiente en colaboración con la gestión hotelera local para que los hoteles puedan estar completamente integrados con los ecosistemas Nuanu», dijo, bromeando.

El éxito a largo plazo solo se puede lograr si se construye correctamente y puede aportar la mejor experiencia para los visitantes. Surge la pregunta, ¿por qué se llama X?

«Aquí hay muchos hoteles extraordinarios (Bali), pero la industria hotelera tiende a ser rígida. Ven todo solo de las tarifas de las habitaciones y la ocupación. De hecho, el núcleo de hospitalidad es cómo la experiencia de cambiar la vida de los visitantes que pasan la noche. Es por eso que este hotel se llama ‘x’, ‘experiencia’ o experiencia «, dijo Reyni.