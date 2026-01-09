X de Elon Musk (anteriormente Twitter) demanda a editores de música y NMPA

X de Elon Musk (anteriormente ) ha presentado una demanda antimonopolio contra unos 18 editores de música y su organización comercial, la Asociación Nacional de Editores de Música, en la última medida de una prolongada batalla por las licencias. La plataforma alega que las empresas y NMPA se confabularon para obligar a X a comprar licencias para toda la industria, sin las cuales la plataforma no puede albergar legalmente miles de canciones.

La demanda, presentada el viernes, alega que las empresas y la NMPA intentaron “aprovechar el poder monopólico” para obligar a X a adquirir licencias de todos los editores de música a precios injustamente altos, y “conspiraron para aprovechar su poder de mercado combinado”, dice la demanda, “y obligar a X a tomar licencias para obras musicales de la industria en su conjunto, negándole a X el beneficio de la competencia entre editores de música”. X afirma que se le impide negociar acuerdos con editores individuales; la demanda busca una orden judicial que le otorgue ese derecho, así como daños y perjuicios no especificados.

<br />

Las tres mayores editoriales de música (Sony, Universal y Warner) se encontraban entre las empresas mencionadas en la demanda.

La medida es la última de una larga batalla entre X y los editores por las licencias, que incluye una demanda de 2023 contra X por parte de NMPA. Las dos partes estuvieron a punto de llegar a un acuerdo en noviembre pasado, pero no cerraron el trato, aunque tan recientemente como el 25 de noviembre afirmaron haber “hecho avances muy sustanciales hacia un acuerdo y trabajado en un acuerdo de solución escrito”.

«X/Twitter es la única gran empresa de redes sociales que no otorga licencias para las canciones en su plataforma», dice el presidente y director ejecutivo de NMPA, David Israelite. «Alegamos que X ha infringido los derechos de autor durante años, y su demanda sin fundamento es un esfuerzo de mala fe para distraer la atención del derecho legítimo de los editores y compositores a hacer cumplir el uso ilegal de sus canciones por parte de X».

La disputa es familiar, ya que muchas plataformas emergentes, desde TikTok hasta Twitch y Triller, intentaron eludir o reducir sus tarifas de licencia, solo para encontrarse con demandas agresivas de NMPA y otros editores que generalmente han resultado en acuerdos.