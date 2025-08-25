Wynton Marsalis se estrenará ‘Afro!’ Para abrir Jazz en Lincoln Center

Jazz en Lincoln Center lanzará su temporada «Mother Africa» ​​con el estreno mundial de «Afro!», Una nueva comisión del director gerente y artístico, y Leyenda de Jazz – Wynton Marsalis, del 18 al 20 de septiembre a las 7:30 pm en Rose Theatre en Jazz en la casa de Nueva York del Lincoln Center, Frederick P. Rose Hall.

Interpretado por la Orquesta del Jazz en Lincoln Center con Marsalis, Djembola (Maestro de Djembe Drum) Weedie Braimah y el vocalista Shenel Johns, «¡Afro!» Abre Jazz en la temporada 2025-26 de conciertos, programas educativos y otros eventos de Lincoln Center en la influencia de África en el jazz.

Después de su estreno de Nueva York, la orquesta de Jazz at Lincoln Center con Wynton Marsalis ¡Junto al baterista Herlin Riley, Braimah y Johns tomarán Afro! y otras selecciones de su célebre repertorio en la primera gira de múltiples ciudades de la orquesta por África.

Hace casi 20 años, en 2006, Marsalis estrenó «Congo Square», que evocaba el espíritu del histórico sitio de Nueva Orleans, al mismo tiempo, el único lugar en Estados Unidos donde los esclavos africanos podían bailar y tocar la batería. Compuesto para la Orquesta del Jazz en Lincoln Center y Odadaa!, Una percusión ghanesa de nueve piezas y un conjunto vocal, la pieza celebró las raíces culturales y el lugar de nacimiento mítico del jazz.

«¡Afro!» Explora los vínculos profundos entre el jazz, el continente africano y su diáspora, un leitmotif que la orquesta abordó anteriormente en otras opuses pasadas de Marsalis como «Blood on the Fields» (1996), «Ochas» (2014) y los arreglos de Big Band, que componen su «concierto de canciones sudafidales» (2019).

¡Entradas para el afro de Wynton Marsalis! Con Weedie Braimah y Shenel Johns: el concierto de jazz de Ertegun incluye el acceso a una conferencia previa al concierto en el estudio Agnes Varis y Karl Leichtman a las 6:30 pm del 18 al 20 de septiembre. El público es bienvenido a una actuación gratuita del Zwelakhe-Duma Bell le Pere Quartet en el Atrium Ertegun a las 6:30 p.m. y durante el intermedio el 18 y 19 de septiembre. Los precios de los boletos comienzan en $ 30.

La presentación del 18 de septiembre se transmitirá en vivo exclusivamente en jazzlive.com.

Además de los conciertos en los centros de convenciones y los lugares al aire libre, la orquesta actuará o colaborará con músicos locales en cada ciudad y organizará iniciativas de educación en las escuelas locales.

«La mitología humana más temprana y fundamental es africana», dice Marsalis. «Desde Venda hasta Igbo hasta una gran cantidad de otros sistemas de creencias en todo el continente, existen soluciones viables a los desafíos de hoy».

«Nuestros antepasados ​​tenían pensamientos convincentes y poderosos sobre quiénes somos tan individuos como pasamos por los ciclos naturales de la vida, cómo debemos relacionarnos entre nosotros socialmente y cómo ser uno con el espíritu universal que habita a todos», continúa. «En sus conceptos de música y danza influyentes a nivel mundial, podemos percibir cómo encontrar armonía y equilibrio con la naturaleza, cómo percibir e interactuar con lo sobrenatural y cómo crear variaciones interminables en temas fundamentales en busca de un buen momento».

Jazz en Lincoln Center Orchestra con Wynton Marsalis

Fechas de tour

Jueves, 18 de septiembre-sábado, 20 de septiembre de 2025

Rose Theatre en Jazz en el Frederick P. Rose Hall del Lincoln Center

Nueva York, NY

Viernes 26 de septiembre de 2025

Banco estándar Joy de jazz

Johannesburgo, Sudáfrica

Domingo 28 de septiembre de 2025

Banco estándar Joy de jazz

Johannesburgo, Sudáfrica

Miércoles 1 de octubre de 2025

Festival Internacional de Jazz de BC

Tamarind Tree Hotel: Garden Misumi

Nairobi, Kenia

Jueves 2 de octubre de 2025

Festival Internacional de Jazz de BC

Tamarind Tree Hotel: Garden Misumi

Nairobi, Kenia

Domingo 5 de octubre de 2025

Centro histórico

Lagos, Nigeria

Viernes 10 de octubre de 2025

+233 Jazz Bar and Grill / Ghana Jazz Foundation

Accra, Ghana

Sábado 11 de octubre de 2025

+233 Jazz Bar and Grill / Ghana Jazz Foundation

Accra, Ghana