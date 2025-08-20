WWE llega temprano a ESPN con ‘Wrestlepalooza’ el 20 de septiembre

ESPN va a la colchoneta para un especial WWE evento mucho antes de lo esperado.

El gigante de los medios deportivos de Disney será el anfitrión de «Wrestlepalooza» ,, un nuevo evento en vivo en el calendario del gigante profesional que trabaja, el 20 de septiembre. Se esperaba que las dos entidades se esperaban Inicie un nuevo acuerdo de cinco años Eso hizo que ESPN obtuviera los derechos de todos los espectaculares en vivo de WWE en 2026. ESPN también mostrará a «Crown Jewel» de WWE el 11 de octubre y la «Serie Survivor» el 29 de noviembre.

«Wrestlepalooza» se originará en vivo desde Gainbridge Fieldhouse en Indianápolis. El evento Will John Cena, Cody Rhodes, el campeón mundial de peso pesado Seth Rollins, la campeona intercontinental femenina de la WWE, Becky Lynch, CM Punk y Drew McIntyre en los principales partidos.

«El 20 de septiembre, WWE y ESPN se unen para un evento que no puede perderse para comenzar nuestra nueva asociación», dijo el director de contenido de la WWE, Paul «Triple H», Levesque, en una declaración preparada. «Las superestrellas más grandes de la WWE. La marca más grande en los medios deportivos. ¿Estás listo?»

Nbcuniversal Pavo real Anteriormente tenía derecho a mostrar la serie de especiales en vivo de WWE, que también han incluido «WrestleMania».

La incorporación de los eventos de la WWE ayuda a ESPN a mantener su conexión con TKO, la compañía de gestión deportiva que también opera la UFC Mixed-Marts League, además de la compañía de entretenimiento de Wrestling. El control de ESPN en los partidos de UFC eliminará al final del año, y TKO se ha comprometido a poner todos sus eventos de UFC en Paramount+ de Paramount Skydance como parte de un nuevo acuerdo de $ 7.7 mil millones valorado en alrededor de $ 1.1 mil millones por año.

El pacto de la WWE también le da a ESPN de otra manera para promover su nuevo servicio de transmisión, que se lanza el jueves. El nuevo servicio ESPN, por primera vez, pondrá a disposición todas las ofertas de ESPN a los suscriptores de banda ancha, en lugar de una subsección de contenido. Como parte del lanzamiento, ESPN ha presentado una serie de nuevos acuerdos de contenido así como características interactivas.