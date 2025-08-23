WWE continúa haciendo todo lo que está en su poder para lastimar

Si bien argumentarán en contra, World Wrestling Entertainment ha hecho continuamente todo lo posible para contraprogramar toda la lucha libre de élite. WWE nunca admitirá que están en una «guerra» con AEW, pero ciertamente los ven como un competidor.

El domingo 24 de agosto marca uno de los eventos de marquesina del año de AEW. El cuarto Puerta prohibida El evento se lleva a cabo cuando AEW co-promueve el evento con New Japan Pro Wrestling. Para los fanáticos nuevos en la lucha libre, no es diferente al de WWE «El mundo del mundo«Evento que acaban de tener con AAA.

De todos modos, el talento de NXT una vez más tiene que mostrarse. El evento más grande de AEW de todos los tiempos, todos en: Texas, fue contraprogramado con la gran fiesta estadounidense de NXT. Una vez más, NXT está listo para enfrentar a AEW.

NXT HeatWave vs. AEW PROPIDDEN PUERTA

Triple H hará todo lo que esté en su poder para evitar llamar a la competencia AEW. La promoción de Tony Khan ha tomado el mundo por asalto desde que está inicio en 2019. No importa lo que parezca hacer, Triple H siempre parece tener una respuesta. Como COO de WWE, la promoción número uno del mundo es hacer todo lo posible para mantenerse en la cima.

AEW ha estado trabajando con promociones como CMLL y NJPW por bastante tiempo. En un momento tenían una relación con TNA, una promoción que ha comenzó a colaborar con WWE. La colaboración puede ser un eufemismo ya que los dos principales campeones de TNA son parte de la marca NXT.

A pesar de Todos en: Texas Fue un espectáculo de la tarde, WWE decidió poner a NXT en el mismo intervalo de tiempo de la tarde. Con un episodio del evento principal del sábado por la noche más tarde esa noche, Khan se aseguró de que su programa se superpusiera en el evento de la WWE.

Shawn Michaels ha sido durante mucho tiempo el hombre de la derecha de Triple H. Sabiendo cómo WWE piensa en AEW, no es sorprendente verlos una vez más tratar de combinar con la promoción No. 2 de American. En total, nueve partidos estarán en la puerta prohibida en comparación con seis en la onda de calor.

NXT Heatwave: Cosas para vigilar

Solo tres de los seis partidos en Heatwave son para un campeonato. Uno de los cuales es para un cinturón TNA mencionado anteriormente. El reinado de Jacy Jayne como TNA Knockouts Champion podría ser corto en vivoD Como Masha Slamovich y Ash por elegancia miran para llevar el cinturón de regreso a TNA.

La superestrella de la WWE Chelsea Green se unirá con su compañero canadiense, Ethan Page. Es un partido inesperado Para ver en la tarjeta NXT, pero una vez más muestra cuán en serio WWE está tomando este programa.

El evento principal pone a Je’von Evans contra el Big Bad Oba Femi. A El nuevo campeón podría dejar Lowell, MASi Evans podría usar su velocidad y tamaño para su ventaja.

Qué saber dirigirse a una puerta prohibida

Surgieron informes de que tanto Swerve Strickland como Will Ospreay están lidiando con lesiones. Ambos tienen partidos importantes en el programa. Strickland está listo para desafiar Kazuchika Okada para el Campeonato AEW Unificado. En cuanto a Ospreay, está involucrado en el evento principal de Steel Cage de diez hombres.

El torneo G1 Climax de NJPW es una gran razón para la falta de talento NJPW en esta tarjeta. En total, solo se representa una estrella CMLL. Persphone busca llevar el campeonato AEW TBS a México mientras desafía Mercedes Mone de AEWAlex Windsor y Bozilla de NJPW.

Zack Saber Jr. lleva el título principal de NJPW, el Campeonato Mundial de Peso Pesado IWGP al O2 Arena en Londres. El legendario Nigel McGuinness está listo para desafiarlo por el título. Otro talento de NJPW es un desafío para el oro como Hiromu Takahashi tiene la vista puesta en el campeonato TNT de Kyle Fletcher. En otros lugares, Hiroshi Tanahashi une fuerzas con Ospreay en el evento principal.