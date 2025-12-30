Wuling prepara un SUV premium utilizando tecnología avanzada

China, EN VIVO – SAIC-GM-Wuling Cada vez se toma más en serio jugar en el segmento de los coches de alta gama. Esta vez colaboran con gigantes tecnológicos. Huawei para presentar un nuevo SUV llamado Huajing S, cuyo lanzamiento está previsto para el primer semestre de 2026.

Como se informó VIVA Automotor de CnevpostMartes 30 de diciembre de 2025, este coche se posiciona como un SUV grande con capacidad para seis pasajeros. El objetivo es claro, no sólo ser un vehículo familiar, sino también ofrecer el confort, el lujo y la tecnología inteligente que habitualmente se encuentran en los coches premium.

Debido a que colabora con Huawei, Huajing S ciertamente confía en tecnología avanzada. Este automóvil estará equipado con Huawei Qiankun ADS 4 Pro, un sistema de conducción inteligente que ayuda al conductor con funciones semiautónomas. Aparte de eso, el interior también está equipado con la cabina HarmonySpace, el sistema de control y entretenimiento inteligente exclusivo de Huawei que se centra en brindar una experiencia digital moderna en la cabina.

En términos de dimensiones, el Huajing S no es una broma. Según datos de documentos oficiales del gobierno chino, este automóvil mide 5.235 mm de largo, 1.999 mm de ancho, 1.800 mm de alto y una distancia entre ejes de 3.105 mm. Esto significa que el tamaño de este SUV equivale a un SUV premium global, con una cabina espaciosa y un espacio superior que es su principal atractivo.

Huajing S utiliza tecnología híbrida enchufable (PHEV). Wuling ofrece dos opciones de batería, 31 kWh y 41,9 kWh, con una autonomía eléctrica pura de hasta 175 km según los estándares WLTC. Esta distancia es suficiente para un uso diario sin tener que depender completamente del motor de gasolina.

Este automóvil está construido sobre la nueva plataforma Tianyu L Architecture, que permite a Wuling desarrollar varios tipos de vehículos, desde pequeños hasta grandes. Por lo tanto, Huajing S está realmente preparado como un producto estratégico, no sólo como un proyecto experimental.

Esta colaboración también muestra los nuevos pasos de Huawei en el mundo del automóvil. Hasta ahora, Huawei es conocida a través de la alianza HIMA que dio origen a marcas como Aito, Luxeed, Stelato, Maextro y Shangjie. Ahora Wuling se ha unido al círculo tecnológico de Huawei a través del Huajing S.

Con la sólida reputación de Wuling y la tecnología inteligente cada vez más agresiva de Huawei, se prevé que el Huajing S sea un competidor atractivo en el segmento de los SUV grandes. La pregunta es: ¿este coche también estará presente en Indonesia? Teniendo en cuenta que el mercado de Wuling es bastante grande en Indonesia, parece que esta oportunidad sigue abierta.