Wuling golpeó un camión en la carretera de peaje Jombang-mojokerto, 3 personas fueron asesinadas

Jombang, Viva – Jombang Resort Police (Polres) junto con la gestión de la carretera Tol Jombang-mojokerto maneja accidente El tráfico en la carretera de peaje de Jombang-Mojokerto precisamente a Km 686+000 A, que causó que tres personas moriran.

Leer también: Camboya niega la instalación de minas hechas para soldados tailandeses heridos: esa es una guerra de guerra



Jefe de la Unidad de Aplicación de la Ley (Gakkum) de la Unidad de Tráfico de la Policía de Jombang IPDA Siswanto dijo que el accidente involucró un automóvil de pasajeros Wuling con el número de policía AG 1175 FX, colisionando con camión Número de policía de FUSO K 9778 sp.

«Ha habido un accidente de tráfico entre Los vagones de pasajeros con camiones en la carretera de peaje KM 686+000 A. Las víctimas tienen tres personas murieron «, dijo en Jombang, el martes.

Leer también: El gobierno entregó el proyecto de ley de Dim Hajj y Umrah al DPR, hubo 700 puntos





Ilustración de accidentes Foto : freepik.com/aleksandarlittlewolf

Reveló el incidente el martes por la mañana. Inicialmente, el camión conducido por Bali Arjo (58), un residente de la aldea de Kedung Lengkong, distrito Simo, Boyolali Regency, Central Java, condujo desde la dirección de Solo a Surabaya en la línea uno.

Leer también: Menkum: La proyección de la canción en la boda no fue golpeada por regalías



El camión de harina fue golpeado por un automóvil Wuling conducido por Wahat (46), un residente del distrito de Tinggi, Empat Lawang Regency, Salatiga City, Central Java.

Después de que ocurre la colisión, los dos vehículos se detuvieron en Km 686 A L.OS (Nivel de servicio) que orientan normalmente al este. Sin embargo, debido a la fuerte colisión del cuerpo del cuerpo delantero del automóvil Wuling atrapado en el cuerpo de la parte posterior del camión.

La policía dijo que tres personas que eran todos pasajeros del automóvil murieron. Incluyen a Noviadi (49), un residente de Burangkeng Village, distrito de Setu, Bekasi Regency. Murió por lesiones en la cabeza.

La siguiente víctima fue Heri Kristiawan (40), residente del distrito de Jebres, Surakarta, Java Central. La víctima murió de una lesión en la cabeza. La tercera víctima que murió fue Wahat (46), un conductor de automóvil. También sufrió una lesión en la cabeza, así que murió.

«La policía todavía está investigando la causa del accidente para que no podamos confirmar la causa. La causa es que todavía estamos investigando. Todavía estamos explorando la velocidad, por lo que no hemos podido determinar la causa», dijo.

Para los camioneros y su director, a saber, Bali Arjo y Angga Prayoga (16), residentes del distrito Simo, Boyolali Regency, Java central en un estado seguro.