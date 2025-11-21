Wuling Darion desafiado a Bali-Yakarta sin combustible, este es el resultado

Bali, LARGA VIDA – El viaje de Bali a Yakarta suele ser sinónimo de largo cansancio, paradas estratégicas para repostar o simplemente relajar el cuerpo en zonas de descanso.

Lea también: Wuling explica la hoja de ruta híbrida en Indonesia



Pero esta vez la experiencia fue diferente. VIVA Automotriz invitados a probar el Darion PHEV, un viaje de largo recorrido que prueba cómo un coche familiar electrificado puede completar un recorrido de más de 1.200 kilómetros sin repostar gasolina ni electricidad. El objetivo era ambicioso, pero Darion parecía realmente convincente.

El viaje comienza desde Bali por la mañana. Antes de partir, no olvides consultar la información completa en el panel de instrumentos que muestra cómo gestionó la energía Darion durante las pruebas anteriores. Las cifras son bastante sorprendentes: concretamente, el total del viaje anterior alcanzó los 2.645 kilómetros con un reparto casi igual entre el uso de la moto eléctrica y el sistema híbrido: 1.289 kilómetros recorridos en modo EV y 1.356 kilómetros en HEV.

Lea también: Más popular: datos sobre el diésel en las gasolineras, evidencia del kilometraje de Darion PHEV y la ansiedad de Bagnaia



Para el viaje Bali-Yakarta en sí, el sistema registró una distancia de 1.208,4 kilómetros, con un 32 por ciento de batería restante y un kilometraje de vehículo eléctrico restante de 29 kilómetros al llegar a Yakarta. Estos datos dan una idea inicial de que el sistema híbrido Darion no sólo es eficiente, sino también inteligente a la hora de leer las necesidades del coche y del conductor.

Lea también: Wuling Darion EV vs PHEV, ¿cuál se vende mejor en Indonesia?



La primera etapa hasta Banyuwangi fue una agradable fase de calentamiento. Las inclinadas carreteras costeras de Bali hacen que el Darion funcione casi por completo en modo eléctrico.

La transferencia de potencia es suave, casi imperceptible, y la cabina está equipada con un asiento de capitán eléctrico con ventilación que hace que este viaje inicial sea realmente cómodo. El coche lleva cuatro adultos y equipaje con un peso total de 314,8 kilogramos, pero eso no debilita sus prestaciones.

La aceleración sigue siendo ágil cuando el motor eléctrico domina, y el confort del habitáculo es una ventaja importante a la hora de afrontar la próxima ruta larga.

Una sensación diferente surgió al entrar al escenario Banyuwangi-Solo. La carretera comienza a presentar desafíos: pendientes largas, curvas cerradas y condiciones cambiantes del tráfico. Aquí el sistema híbrido de Darion empieza a funcionar con mayor intensidad. El motor de gasolina y el motor eléctrico se apoyan mutuamente según sea necesario.

La transmisión híbrida dedicada ayuda a garantizar una transferencia de potencia suave, incluso cuando el automóvil tiene que adaptarse de pasos de montaña a carreteras largas y rectas. Se mantiene la eficiencia, mientras que el rendimiento nunca resulta incierto, incluso cuando el automóvil lleva la carga completa.