Wuling Cortez Darion, ropa premium y aceite de motocicleta

Yakarta, Viva – rúbrica Viva Automotive Volver para robar la atención el sábado 23 de agosto de 2025, con las últimas noticias sobre el mundo automotriz. Estos artículos informativos presentan noticias interesantes, que van desde autos eléctricos hasta equipos de conducción premium.

1. Wuling Cortez Darion De vuelta en el centro de atención

Wuling Motors exhibió Cortez Darion EV en la BCA Expo 2025, atrayendo la atención con elegantes diseños y características sofisticadas como el asiento del Capitán y la distancia de hasta 540 km. Este automóvil eléctrico MPV también ofrece un atractivo programa de ventas, que incluye DP 0 por ciento y una garantía de por vida para los componentes principales. Leer más.

2. Abra la salida oficial en RI, Dainese no solo vende Vestir

Puntos de venta de Daines en el sur de Yakarta

Dainese, una marca de equipos de conducción premium de Italia, abrió oficialmente una tienda insignia en el sur de Yakarta, proporcionando una colección completa con la última tecnología. Esta salida presenta un servicio de trabajo personalizado para traje de carreras que se adapta a la forma del cuerpo del conductor. Leer más.

3. Prepárese para obtener una sorpresa al cambiar de aceite Motor automático

Federal Oil celebró un programa especial hasta noviembre de 2025, dando un crédito de Rp5,000 por cada compra de Oil Federal Matic en el Taller de socios. Este programa tiene como objetivo aumentar la lealtad del consumidor al tiempo que garantiza la calidad del lubricante utilizado. Leer más.