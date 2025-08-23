Wuling Cortez Darion regresó al centro de atención

Yakarta, Viva – Wuling Motors nuevamente atrajo la atención pública en el evento BCA Expo 2025 que tuvo lugar en Ice BSD, Hall 7 Booth B17 al 24 de agosto de 2025. El fabricante de automóviles presentó seis excelentes unidades de vehículos, incluidos modelos de electricidad y SUV.

En esta exposición, Wuling también proporcionó cuatro vehículos en el área de prueba de prueba. El programa de ventas titulado Nusantara también se suma al atractivo de los visitantes.

«Nuestra participación en la BCA Expo 2025 es una oportunidad para que el público conozca la variedad de productos superiores de Wuling, incluido Cortez Darion EV, que acaba de exhibirse en el evento Giias 2025», dijo Bob Morgan, gerente de Tangerang Banten Wuling Motors, citado, citado, citado, citado, citado Viva Automotive De la declaración oficial, sábado 23 de agosto de 2025.

El stand de 391 metros cuadrados en Hall 7 presenta una variedad de los últimos modelos. A partir del nuevo Air EV, New Binguoev, New Cloud EV, hasta Almaz RS Hybrid y Alvez.

Cortez Darion EV se convirtió en uno de los modelos que llamó la atención de muchos visitantes. Después de la primera introducción en Giias 2025, ahora el vehículo se está acercando a la comunidad.

Este auto eléctrico tipo MPV viene con un diseño elegante de línea de corriente y una capacidad de siete pasajeros. Se agregan características como el asiento del Capitán, la puerta corredera de autocomfort y el techo solar eléctrico.

En términos de rendimiento, Cortez Darion EV está equipado con un motor eléctrico de 150 kW. La distancia alcanza 540 km en función de los estándares CLTC.

BCA Expo 2025 también ofrece una variedad de programas de ventas especiales. Entre estos se encuentran intereses y tarifas especiales de administración, DP 0 por ciento, a promociones de seguros para unidades de vehículos eléctricos.

Además, existe una garantía de valor de reventa hasta el 70 por ciento para las líneas Alvez y Almaz. Los consumidores que compran vehículos eléctricos como Air EV, Binguoev y Cloud EV tienen derecho a toda la vida para los componentes principales y los dispositivos de carga gratuita.