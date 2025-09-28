Wuling Binguo S se vendió por RP140 millones, cargando rápidamente 35 minutos

Beijing, Viva – Wuling lanzó oficialmente su último automóvil eléctrico, Binguo S, en el mercado automotriz chino. La presencia de este modelo complementa a la familia Binguo después de asistir previamente a Binguo Hatchback y Binguo Plus SUV.

Citado por Viva Automotive de CarnewschinaDomingo 28 de septiembre de 2025, este automóvil se colocó ligeramente más alto que la versión hatchback, pero aún prioriza los precios amigables en la bolsa.

Binguo S está presente en cuatro variantes que los consumidores pueden elegir según sea necesario. El precio oficial se vincula a partir de 66.800 yuanes o alrededor de RP. 153 millones. Mientras que la variante más alta tiene un precio de 79,800 yuanes o alrededor de RP. 183 millones.

Para los consumidores que se intercambian, el precio de los bingues puede ser aún más barato. Los descuentos subsidiados hacen que los precios caigan al rango de 63,800 yuanes o Rp146 millones. Es decir, hay una diferencia de alrededor de RP. 7 millones del precio normal.

En diseño, Binguo S parece moderno con una línea de cuerpo liso y detalles redondeados. El frente usa una rejilla cerrada con faros poligonales que han sido equipados con un DRL en forma de C. Mientras que la parte trasera está decorada con una lámpara extendida delgada y un alerón del techo que se suma a la impresión deportiva.

Las dimensiones de este automóvil eléctrico son bastante compactas para el tamaño urbano. La longitud es de 4,265 mm, ancho de 1.785 mm, altura de 1.600 mm con distancia entre ejes de 2.610 mm. Binguo S también usa llantas de aleación de 16 pulgadas y se colocan enchufes de carga en el guardabarros delantero izquierdo.

Las opciones de color también son bastante interesantes para el mercado juvenil. Hay gris relajado, azul libre, ocio púrpura, para despejar el blanco. Wuling parece querer dar una impresión fresca y elegante a este último modelo.

Al entrar en la cabina, los tonos minimalistas se sintieron inmediatamente. Los consumidores pueden elegir el tema del interior blanco suave o el marrón cálido. Las características estándar incluyen un panel de instrumentos digitales de 8.88 pulgadas y una pantalla central de 12.8 pulgadas.

Las características transportadas están bastante completas para el tamaño de un pequeño automóvil eléctrico. Hay control de crucero, cámaras hacia atrás, monitoreo de presión de neumáticos, conectividad Bluetooth, al modo de conducción. La variante más alta junto con 360 cámaras, sillas eléctricas con calefacción y espejos plegables automáticos.

Con respecto a la energía, Binguo S fue soportado por un motor eléctrico de 75 kW con 180 nm de torque. Se ofrecen dos baterías, a saber, 31.9 kWh con una distancia de 325 km y 41.9 kWh, lo que puede tomar hasta 430 km. La carga rápida de DC solo lleva aproximadamente 35 minutos del 30% al 80%.

Wuling también proporciona a Binguo S con baterías de Shenlian caseras. La tecnología MART hace que la estructura de la batería sea más segura y duradera. Las características de seguridad estándar incluyen asistencia de arranque de colinas, control de estabilidad, retención automática y cuatro bolsas de aire.