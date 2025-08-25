WTC MANGGA Dua presenta exposiciones de automóviles usados ​​»Mokas Fair 2025″, programas de entrevistas automotrices y entretenimiento especial

VIVA – WTC MANGGA DUA Volver a presentar eventos especiales para los entusiastas automotrices a través de «Atormentó la feria 2025«, que tendrá lugar del 30 al 31 de agosto de 2025 en el área de Mangga Dua WTC, North Yakarta. Este evento presenta una exposición coche usado Calidad, atractivos programas de entrevistas con comunidades automotrices de medios y automóviles, así como varios entretenimiento que toda la familia puede disfrutar.

Como uno de los centros automotrices más grandes de Yakarta, WTC Mangga Dua continúa trayendo un avance para fortalecer su posición como el principal destino de la compra y venta de automóviles. A través de Mokas Fair 2025, los visitantes pueden obtener una amplia selección de automóviles usados ​​(MOKAS) con calidad garantizada, bajos precios y promociones atractivas de varias salas de exhibición de confianza.

Además de la exposición, este evento también fue animado por:

Talkshow automotriz con famosas comunidades de medios y automóviles, discutiendo las últimas tendencias en el mundo automotriz, consejos para comprar autos usados, para el desarrollo de la industria automotriz nacional.

Entretenimiento especial, que van desde la aparición de bandas caseras, bailes tradicionales que muestran la riqueza de la cultura indonesia, hasta la actuación de DJ para cerrar el evento animado.

El Director de WTC Mangga Dua, Lukman, dijo: «A través de Mokas Fair 2025, queremos presentar un evento que no sea solo un evento de transacción automotriz, sino también una sala de reunión para la comunidad, los medios de comunicación y la comunidad más amplia. Con la presencia de automóviles de bajos precios y varias promociones atractivas, esperamos que esta oportunidad de oro pueda ser una oportunidad de oro para los visitantes para obtener un automóvil soñado de una manera más fácil y más económica y más económica». «.». «.». «.». «.». «.». «.». «.».

Con una combinación de conceptos de exhibición, educación y entretenimiento, WTC Mangga Dua es optimista de que Mokas Fair 2025 atraerá a miles de visitantes durante dos días de implementación.

No se pierda la oportunidad de encontrar un auto de ensueño al mejor precio, mientras disfruta de una experiencia emocionante con la familia en Mokas Fair 2025 – 30 C 31 de agosto en WTC Mangga Dua.