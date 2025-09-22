WSJ busca desestimar la demanda de difamación de Trump sobre la historia de la carta de Epstein

El Wall Street Journal presentó una moción el lunes pidiendo a un tribunal federal que tire del presidente Donald TrumpLa demanda de difamación, que busca al menos $ 20 mil millones en daños, sobre un artículo de revista sobre una carta de cumpleaños supuestamente escrita por Trump a Jeffrey Epstein. La primera razón por la que debe ser expulsado, según la presentación del WSJ: «El artículo es cierto».

El 17 de julio de 2025, el Wall Street Journal informó que una carta con el nombre de Trump apareció en un libro de cumpleaños que contenía cartas de la familia y amigos de Epstein, el financiero deshonrado que era un delincuente sexual convicto. En una entrevista con el periódico, el presidente negó haber escrito la carta. «Este no soy yo», dijo Trump, según lo citado por el Journal. «Esto es algo falso».

De acuerdo a al Wall Street JournalLa historia de Khadeeja Safdar y Joe Palazzolo, la carta era parte de un álbum de cumpleaños compilado por la asociada de Epstein, Ghislaine Maxwell, llena de mensajes de varias personas prominentes, incluido el abogado Alan Dershowitz y el ex CEO de Victoria’s Secret Les Wexner. El documento informó que la carta de Trump «contiene varias líneas de texto mecanografiado enmarcado por el contorno de una mujer desnuda, que parece ser dibujada a mano con un marcador pesado. Un par de arcos pequeños denota los senos de la mujer, y la firma del futuro presidente es un» Donald «malhumorado por debajo de su cintura, imitando el cabello pubic. La carta concluye:» Feliz cumpleaños, y cada día es otro día maravilloso en secreto. Cail Cell en 2019, con un médico forense que gobierna la causa fue el suicidio al colgar.

Un día después de que se publicara la historia, Trump demandó a Dow Jones, News Corp, Rupert Murdoch y dos reporteros de Wall Street Journal En el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida alegando la publicación, sus periodistas y su empresa matriz lo difamaron. Según la demanda, Trump exige «no menos de $ 10 mil millones» por dos cargos de difamación, por al menos $ 20 mil millones en total.

«Si bien la amenaza de este caso a la Primera Enmienda es grave, las reclamaciones afirmadas por el presidente Trump no tienen mérito y deberían ser desestimadas de inmediato con prejuicio», dijo el Wall Street Journal en la moción de desestimar la demanda. La moción también le pide al tribunal que ordene a Trump que pague los honorarios y costos de los abogados de los acusados.

El Journal dijo que la primera razón por la que se debe desechar la demanda de Trump es porque el artículo de WSJ en cuestión «es cierto». Hace dos semanas, en respuesta a una citación del Congreso, “Epstein’s Estate produjo el libro de cumpleaños, que contiene la carta con el dibujo obsceno y [Trump’s] Firma, exactamente como informó el Wall Street Journal «.

En segundo lugar, el artículo no es difamatorio, según la presentación de la revista. «Incluso si hubiera informado que el presidente Trump creó personalmente la carta, y no lo hace, no hay nada difamatorio en que una persona envíe una nota obscena a un amigo, y el artículo no puede dañar la reputación del demandante como una cuestión de ley», dijo. «El demandante reconoció su amistad con Epstein. Como informa el artículo, tres meses antes de que el libro de cumpleaños fuera regalado a Epstein, un artículo de la revista de Nueva York citó al demandante que dijo que había conocido a Epstein durante ’15 años ‘y que Epstein era un» tipo excelente «, muy diversión para ser» y «le gustan las hermosas mujeres como yo». El presidente Trump también admitió públicamente a la charla de ‘Locker’ y ha hecho numerosas declaraciones públicas obscenas.

Finalmente, Trump «no ha prometido, y no puede declarar» que el Wall Street Journal publicó el artículo con «malicia real», un estándar legal para probar difamación. «La queja agrupa a los seis acusados ​​y no incluye una sola acusación plausible de que alguno de ellos, y mucho menos todos ellos, hicieron que el Wall Street Journal publicara declaraciones falsas a sabiendas», dijo la presentación.

«En una afrenta a la Primera Enmienda, el Presidente de los Estados Unidos trajo esta demanda para silenciar a un periódico para publicar un discurso que posteriormente fue cierto por los documentos publicados por el Congreso al público estadounidense», dijo la presentación. «Por su propia naturaleza, esta demanda sin mérito amenaza con enfriar el discurso de aquellos que se atreven a publicar contenido que al Presidente no le gusta. Esta demanda no debe permitirse proceder porque»[f]orcando a los editores para defender trajes inapropiados a través de costosos procedimientos de descubrimiento. . . Constriciría ‘el’ espacio de respiración ‘que exige la Primera Enmienda «.

Una copia de la presentación WSJ/Dow Jones/News Corp está disponible en este enlace.

El movimiento del Wall Street Journal para descartar la demanda se produce pocos días después de un El viernes pasado el viernes lanzó la demanda por difamación de $ 15 mil millones de Trump contra el New York TimesLlamándolo «tedioso y oneroso» y decir que una queja no es «una plataforma protegida para enfurecerse contra un adversario». El juez en ese caso les dio a los abogados de Trump 28 días para refilar una queja enmendada de que «[accords] con las reglas de procedimiento «.