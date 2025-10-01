WSA Discovery of the Year Nominees Talk Legacy, AI y Hollywood

El Premios de la banda sonora mundialcelebrado como parte de Bélgica Gante de festival de cine Y reconocer las contribuciones de los compositores mundiales de cine y televisión, mantiene un dedo firme sobre el pulso del talento más emocionante en la composición de cine y televisión con su premio Descubrimiento del año. Los ganadores recientes incluyen a Daniel Pemberton («Furia cubana» y «The Counselor») y Nicholas Britell («Moonlight»), que han trabajado en proyectos importantes y acumulan innumerables premios por su trabajo posterior en cine y televisión. El ganador del año pasado, Jerskin Fendrix, siguió su puntaje ganador de «pobres cosas» con otra colaboración de Yorgos Lanthimos en «Bugonia».

This year’s Discovery of the Year category is equally filled with prestige: Daniel Blumberg’s Oscar-winning score for Brady Corbet’s “The Brutalist,” Robin Carolan’s expressionist work for Robert Eggers’ “Nosferatu,” Emmy-nominated Jung Jae-il’s most recent collaboration with “Parasite” director Bong Joon-ho in “Mickey 17,” Dave Metzger’s lyrical music for «Mufasa: The Lion King» de Barry Jenkins y la mezcla de Hania Rani de clásica, experimental y electrónica para el «valor sentimental» de Joachim Trier.

Hablar con Variedad Antes de la edición de este año de los Premios World Soundtrack, que tendrá lugar el 16 de octubre en la ceremonia y concierto anual de la WSA durante el festival de cine Gante, los nominados de este año elogiaron el peso que una categoría tan importante tiene en la industria y la oportunidad de ser destacados en lo que muchos consideran el evento más importante para el cine y la composición global.

«Solo he escrito dos puntajes hasta la fecha, por lo que ser reconocido por cualquier cosa en esta etapa sigue siendo realmente especial y un poco abrumador, de la mejor manera posible», dice Carolan de la primera audiencia sobre la nominación. Por el contrario, Jung Jae-Il dice que la nominación lo hizo sentir casi «como un compositor de debut nuevamente», dado que ha estado trabajando en la industria durante 15 años. «Tomé como una señal de que mi trabajo se está redescubriendo bajo una nueva luz, y realmente me hizo sonreír». Para Rani, fue una «sorpresa» ser nominada para un trabajo que considera «reticente, tranquila y humilde».

«Estaba completamente sorprendido más allá de lo creyente cuando supe que había sido nominado», dice Metzger, quien trabajó en la industria de la música cinematográfica durante más de cuatro décadas como orquestador y arreglista de canciones para musicales cinematográficos. «Siempre soñé con tener mis propias películas como compositor, pero había renunciado a la esperanza. En 2023, completamente de la nada, fui contratado como el compositor en ‘Wish’ a la edad de 63 años. Ese fue literalmente mi sueño hecho realidad. Luego, el año pasado, Disney me trajo para ser el compositor de ‘Mufasa’ ‘. Estoy teniendo un acto maravillosamente inesperado 2 de mi vida laboral que nunca pensé que obtendría «.

Cuando se le preguntó sobre la importancia de un evento como los Premios World Soundtrack en la industria, Carolan dice que es extremadamente importante llamar la atención sobre una artesanía como la composición, dado que «se está volviendo cada vez más común para los premios para tratar las categorías de artesanía como una ocurrencia tardía, especialmente cuando estos programas son televisados».

Metzger se hace eco de ese pensamiento, particularmente elogiando el verdadero alcance internacional de los premios. «Creo que la WSA hace un gran trabajo al reconocer muchas áreas y estilos de música cinematográfica, y con eso quiero decir que no solo se centra en las películas de Hollywood», con Carolan y agrega que es «genial» cómo no «se centran en el trabajo occidental». «Es una encapsulación real de todo el trabajo bueno e interesante que se está haciendo en este momento en todos los ámbitos. Siempre descubro compositores o proyectos de los que no habría sido consciente de si no fuera por el trabajo que hace la WSA, por lo que solo puede ser positivo».

«Si bien la gente a menudo dice que la música es una parte importante del cine, hay pocas oportunidades para comprender realmente cómo se hace, o quién la logró», agrega Jung Jae-Il. «Yo también creo [such an event] Puede crear un lugar que pueda inspirar a quienes sueñan con caminar por este camino «. Rani se suma a ese pensamiento, diciendo que siente que es importante «reconocer la práctica de la composición de películas como una actividad musical separada y particular».

«Es un ambiente hermoso y muy abrazante, que creo que es bastante acogedor, especialmente para los artistas de música experimentales que sienten que la música convencional no está registrando correctamente su trabajo y el carácter de él», continúa. «Realmente siento que la música y el sonido juegan un papel importante en cada película, incluso si el director decidió dejarla fuera, es un poderoso gesto artístico».

Todos los nominados que asisten dicen que están ansiosos por estar en un entorno raro de camaradería, especialmente teniendo en cuenta que la composición puede ser una práctica bastante solitaria. Preguntó sobre qué conversaciones esperan ser parte de la que en Gante, la gran mayoría dice que esperan escuchar más sobre cómo la IA está afectando su oficio. «A medida que la tecnología continúa evolucionando, creo que la cuestión de cómo podríamos preservar la esencia de la creatividad humana solo crecerá más importante», señala Jung Jae-Il.

Rani agrega que le gustaría ver discusiones sobre Palestina y Ucrania, y «cómo la industria del cine y especialmente un círculo de artistas muy sensato puede fomentar y apoyar el activismo político. La película es un medio poderoso. Siento que debemos pensar conscientemente sobre cómo podemos usarlo para actuar contra la violencia y la injusticia. Creo que debería haber suficiente énfasis en ellos incluso durante un evento como eso en ghia, por lo que las personas no podemos actuar en contra de la violencia y la injusticia.

Además de tales preguntas de actualidad, los nominados también esperan discusiones más específicas relacionadas con su arte, como organizar actuaciones en vivo como artista emergente, conversaciones sobre la preservación, el equilibrio de género y la física de la música en un mundo que se está volviendo cada vez más digital.