WR establece un nuevo récord y gana 1,39 millones de rupias por la verificación de boletos en un solo día







El Ferrocarril occidental (WR) ha logrado un nuevo hito al registrar sus ganancias más altas en un solo día por la verificación de boletos, recaudando 1,39 millones de rupias el 18 de octubre. Ese día, el WR informó un total de 17,383 casos de viajes sin boleto.

Según un comunicado emitido por WR, este desempeño supera el mejor anterior de 1,28 millones de rupias registrado el 10 de noviembre de 2023.

La hazaña marca una mejora significativa en la recaudación de ingresos y refleja los esfuerzos intensificados de la control de billetes de tren equipos.

A pesar de que se ha desplegado un gran número de personal de control de entradas para tareas de gestión de multitudes, especialmente en vista de la Diwali temporada festiva, WR logró alcanzar este récord de ingresos.

La iniciativa es parte de los esfuerzos continuos para mejorar la eficiencia operativa y mejorar pasajero disciplina en toda la red.





