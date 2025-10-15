WR ejecutará un tren especial entre Valsad y Hisar para Diwali 2025







Ferrocarril occidental El miércoles anunció que operará un tren especial festivo entre Valsad y Hisar para Diwali 2025 y Chhath Puja.

Un comunicado oficial dijo que para facilitar los viajes durante los festivales de Diwali y Chhath Puja, Western Railway ha anunciado un servicio de tren semanal especial entre Valsad y Hisar.

El tren especial funcionará por un tiempo limitado y tiene como objetivo ayudar a los pasajeros a llegar cómodamente a sus destinos durante la temporada festiva, dijo.

Según un comunicado de prensa del Departamento de Relaciones Públicas de Western Railway, el Tren No. 04728/04727 operará como Especial Semanal con tarifa especial para un total de 8 viajes.

Horario de trenes-

Tren No. 04728 Valsad – Hisar Special saldrá todos los jueves a las 14:50 hrs desde Valsad y llegará a Hisar a las 14:05 hrs del día siguiente.

Funciona del 16 de octubre al 6 de noviembre de 2025.

El tren nº 04727 Hisar – Valsad Special saldrá todos los miércoles a las 12:05 horas desde Hisar y llegará a Valsad a las 11:30 horas del día siguiente.

Funciona del 15 de octubre al 5 de noviembre de 2025.

El tren se detendrá en estaciones como Navsari, Surat, Bharuch, Vadodara, Godhra, Dahod, Ratlam, Mandsor, Nimach, Chittaurgarh, Bhilwara, Bijai Nagar, Nasirabad, Ajmer, Kishangarh, Phulera, Ringas, Nim Ka Thana, Narnaul, Rewari, Charkhi Dadri, Bhiwani y Hansi en ambas direcciones.

El tren incluirá autocares First AC, AC 2-Tier, AC 3-Tier, Sleeper Class y General Second Class, ofreciendo una gama de opciones para diferentes tipos de viajeros.

«Los billetes para el tren número 04728 se pueden reservar en todos los mostradores de PRS y a través del sitio web del IRCTC. Para obtener detalles completos sobre el horario y la composición del tren, se recomienda a los pasajeros visitar: www.enquiry.indianrail.gov.in«, dijo un comunicado oficial.

Mientras tanto, antes de los festivales de Diwali y Chhath, los Ferrocarriles Occidental y Central han restringido temporalmente la venta de billetes de andén en sus principales estaciones, incluidas Mumbai CSMT y Bandra Terminus en la capital financiera, para evitar la aglomeración, dijeron los funcionarios. La restricción en la venta de boletos en la plataforma estará vigente del 15 al 31 de octubre en Bandra Terminus en Mumbai y en las estaciones Vapi, Udhna y Surat en la vecina Gujarat, según un comunicado de Western Railway el lunes.

Se permitirán exenciones en casos reales, como para personas que ayuden a personas mayores, mujeres pasajeras, divyanjan (personas con capacidades especiales), personas con bajo nivel de alfabetización o aquellos que requieran cuidados especiales, según el comunicado. En las líneas de WR, el Ferrocarril Central (CR) también ha impuesto restricciones temporales a la venta de billetes en los andenes de las principales estaciones de la división de Mumbai para evitar la aglomeración.

La restricción temporal en la venta de boletos de plataforma estará vigente en Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT), dadarLokmanya Tilak Terminus (LTT), estaciones Thane, Kalyan y Panvel, según un comunicado de CR del martes. Para gestionar la gran afluencia y garantizar un movimiento fluido de pasajeros durante los próximos festivales de Diwali y Chhath Puja, la restricción en la venta de boletos de plataforma permanecerá vigente en estas estaciones principales del 16 al 28 de octubre, según el comunicado.

Un alto funcionario de Ferrocarriles Centrales dijo que también han creado áreas de espera en estaciones como tenientedonde hay escasez de espacios abiertos, para evitar una situación como la que prevaleció en Bandra Terminus, donde varios pasajeros resultaron heridos al intentar abordar un tren sin reserva en octubre del año pasado. “Sin embargo, los billetes de plataforma se emitirán a personas mayores, pasajeros enfermos, niños y mujeres que necesiten asistencia”, se afirma en el comunicado de CR.





