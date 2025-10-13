WR detiene temporalmente la venta de boletos de plataforma en 4 estaciones en medio de la fiebre festiva







Antes de Diwali 2025Western Railway anunció el lunes que decidió suspender temporalmente la venta de billetes de andén en cuatro estaciones principales en medio de las prisas festivas.

Un comunicado oficial dijo que para gestionar la aglomeración esperada durante la próxima temporada festiva, Western Railway ha anunciado restricciones temporales en la venta de boletos de plataforma en estaciones importantes selectas de la División Central de Mumbai.

Según un comunicado de prensa de Vineet Abhishek, director de relaciones públicas de Western Railway, la restricción estará vigente del 15 al 31 de octubre de 2025. La medida tiene como objetivo garantizar un movimiento fluido de pasajeros y mantener la seguridad en las zonas concurridas. estaciones.

Las estaciones donde no se venderán boletos de plataforma durante este período incluyen Bandra Terminus, Vapi, Udhna y Surat. Sin embargo, se harán excepciones en casos reales que incluyen a personas que ayudan a personas mayores, mujeres pasajeras, personas con discapacidades (Divyangjan), pasajeros sin educación y cualquier persona que necesite atención especial podrá acceder, según la necesidad, según la declaración.

Dijo que Western Railway ha hecho un llamado al público a planificar sus viajes con anticipación y a cooperar con el personal siguiendo las restricciones, que están destinadas a la seguridad y comodidad de los pasajeros durante este alto-tráfico período.





