WPP Media lanza una nueva práctica deportiva mientras los precios de los anuncios se disparan para los grandes juegos

Hay muchos deportes en los horarios de TV y streaming, pero ¿podría haber una mejor manera para que los anunciantes jueguen este juego?

WPP Los medios así lo creen. El medio de compra de medios, parte del gigante publicitario británico WPP y alguna vez conocido como GroupM, está lanzando una nueva práctica deportiva que, según dice, aprovechará mejores conjuntos de datos para ayudar a los clientes a colocar su dinero en publicidad con mayor confianza.

Muchos anunciantes tienen vínculos de larga data con ciertos eventos deportivos, pero la cantidad de dinero que se gasta en deportes profesionales y universitarios está aumentando, dice Martín Bilchun director ejecutivo en Medios WPPy jefe de inversiones y asociaciones deportivas de EE. UU., durante una entrevista reciente. «La verdad es que necesitamos poder decirle al cliente: ‘Oye, demos un paso atrás y miremos los datos, comprendamos quién es el aficionado, comprendamos a quién ofrece la liga y las plataformas a las que tienen acceso que realmente pueden impulsar el negocio». Bilch liderará la nueva oferta.

WPP Media Sports, la nueva práctica, no sólo ofrecerá servicios de estrategia e inversión, sino también análisis; activación de patrocinios y colaboraciones; y producción de contenidos ligados a influencers. WPP Media Sports utilizará GumGum, una empresa que se especializa en ofrecer anuncios digitales en entornos relevantes, y Relo Metrics, que mide y rastrea el valor de los logotipos de los patrocinadores y las menciones de marca en transmisiones de televisión en vivo, streaming, redes sociales y otros lugares.

WPP Media lanza una práctica deportiva dedicada al comienzo de un año apasionante, que contendrá unos Juegos Olímpicos de Invierno y un torneo de la Copa del Mundo, además de las temporadas habituales de la NFL, NBA, MLB y NHL. WPP Media ha estado atento a cómo se han desarrollado los deportes en una nueva era. En 2024, la empresa creó un mercado dedicado a los deportes femeninoscomenzando en el mercado “upfront” de la industria. Clientes como adidas, Ally, Coinbase, Discover, Google, Mars, Nationwide, Unilever y Universal Pictures de NBCUniversal dijeron en ese momento que estaban interesados.

La empresa también busca redefinir su negocio después de varios años difíciles marcados por pérdidas de clientes y rotación de ejecutivos. WPP Media Sports competirá con entidades como Publicis Media y el operaciones de medios deportivos de Omnicom Groupque recientemente adquirió a su rival, Interpublic Group. Los anunciantes siempre han confiado en las transmisiones deportivas para llegar a grandes audiencias, pero cada vez más lo hacen en la era del streaming. Cuando los dramas y las comedias tradicionales se ven cada vez más en los momentos que elige el propio consumidor, los deportes siguen siendo uno de los pocos formatos de programación que atrae a grandes multitudes a la vez, lo que significa que un patrocinador puede llegar a más clientes potenciales en un solo momento.

En los últimos meses, las entradas para los principales eventos deportivos se han agotado antes y a mayor velocidad que en el pasado, incluido el Super Bowl. NBCUniversal vendió la mayor parte de su inventario comercial vinculado al próximo mes. transmisión del Super Bowl LX meses antes de lo previsto.

La mayor demanda de deportes ha elevado los precios de todos los juegos y partidos. «Eso significa que cada vez somos más conscientes de que es más caro cometer un error», afirma Bilch. «Ya no se puede simplemente arrojar un trozo de hierba a la arena y esperar que vuele en la dirección correcta», afirma. «Hay que tener datos y tomar las decisiones adecuadas como parte de ellos».