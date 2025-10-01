World Soundtrack Awards gira 25 con enfoque en orquestal sobre AI

Es un año histórico para el Premios de la banda sonora mundialque celebran 25 años de reconocer las contribuciones de los compositores mundiales de cine y televisión. El evento salió de Bélgica Gante de festival de cineque inteligentemente se dio cuenta de que necesitaba diferenciarse de eventos cinematográficos similares en la década de 1980. El enfoque del festival en la música de cine finalmente se instaló en los premios World Soundtrack Awards y su organización matriz, The World Soundtrack Academy, en 2001.

Hablar con Variedad Antes de la edición especial de este año, el director del Programa de Gante de Gante de Cine Wim de Witte recuerda el comienzo de la WSA con el primer concierto en vivo de múltiples compositor alemán ganador del Oscar Hans Zimmer. «Tuvimos una orquesta y coros sinfónicos enteros en el escenario; fue una producción increíble y tomó mucho esfuerzo de nuestro equipo», dice, y agrega que los gerentes de talento que asistieron al evento se dieron cuenta en ese entonces que fue una gran oportunidad para convertir a Gante en un punto de reunión entre los cineastas y los compositores.

El director musical de Film Fest Gante y el reconocido compositor Dirk Brossé también recuerda ese concierto con cariño. «Había casi 200 músicos en el escenario, un coro africano, un coro occidental, una banda de jazz, una banda de pop … fue una noche increíble y el comienzo de una larga serie de conciertos que ha crecido, crecido y crecido a lo largo de los años».

Cuando se trata de la importancia de organizar la WSA durante el festival, De Witte dice: «Hay muchos festivales durante todo el año, podrías ir a una cada semana si quieres, por lo que no es tan fácil atraer estrenos mundiales o películas importantes. La música de cine nos ha ayudado a ponernos en el mapa internacional de los festivales de cine».

Aún en la influencia de la WSA, Brossé señala cómo, hoy en día, «más y más orquestas en todo el mundo están tocando música cinematográfica», algo que no era tan común cuando Gante comenzó a hacerlo. «Cada grupo que se considera serio es tocar música cinematográfica hoy, pero lo que distingue a nuestros festivales de otros festivales y también de otros organizadores es que siempre tocamos los puntajes originales. Hay diferentes arreglos, pero siempre es el material original», agrega.

Hans Zimmer en concierto, cortesía de Lisa Gerrard

Sobre el tema del material original, para conmemorar el 25 aniversario, la WSA tendrá un estreno de álbum triple que incluye: «Debbie Wiseman: Música para el cine y la televisión», con grabaciones de estudio completamente nuevas del compositor británico detrás de «Edie» y «Tom and Viv»; «Craig Armstrong: Music for Film», una reedición ampliada del primer álbum lanzado por el festival en 2007; y «World Soundtrack Awards-Celebración del 25 aniversario», un set de vinilo de edición limitada que reúne durante dos décadas de historia de la WSA y con grabaciones en vivo de presentaciones memorables en vivo y de estudio en el festival.

Todo el equipo de la WSA está de acuerdo en que una de las razones clave por las que el evento sigue siendo relevante y exitoso es la forma en que opera junto con su junta asesora. «Tenemos alrededor de 40 profesionales altamente estimados que se unen para pensar en eventos e ideas dos veces al año», dice la coordinadora de proyectos de música Hanne Schelstraete. «Saben qué temas son importantes para los compositores en este momento y trabajan con nosotros para comprender a quién debemos invitar y qué voces deberíamos destacar».

«Nuestra junta asesora no solo es muy fuerte sino también, de vital, internacional», agrega Brossé. «Tenemos personas de China, África, América del Sur y el mundo junto a los jugadores clave en los Estados Unidos y Europa. Estamos constantemente en contacto entre nosotros y trabajamos muy bien juntos en la configuración de la WSA».

Si bien los lanzamientos físicos y los eventos especiales marcan la WSA mirando hacia atrás en su pasado, la organización también se enfrenta firmemente hacia adelante. Hablando sobre el futuro, Brossé dice que está preocupado por una sobresaturación en la industria y está constantemente en una conversación con la Junta Asesora de la Academia de la Banda sonora mundial cuando se trata de este problema.

«Hoy, el compositor de cine profesional está en auge», dice el director belga. «Cuando comenzamos, había un número limitado de compositores que tenían una carrera, pero ahora tienes escuelas de cine en todas partes. Cada conservatorio tiene un departamento de cine ahora y, con IA, más personas tienen acceso a herramientas para crear bandas sonoras. Antes de la era electrónica, realmente necesitabas tener capacitación como compositor porque todo salió de tu cerebro. Desde el advenimiento de los sintetizadores, programas de computadoras y ahora ai, incluso las personas con la educación musical muy baja pueden acceder a las herramientas musicales a la música. Banda sonoras, por lo que la competencia es enorme «.

En AI, Brossé hizo un punto de reforzar cómo la WSA tiene un «mensaje muy claro». «Nuestro objetivo y nuestra declaración es dar a las personas que escriben para instrumentos acústicos y orquesta sinfónica una plataforma, lo que no significa que excluyamos a otras personas, pero nuestro objetivo principal es alentar a los jóvenes a seguir escribiendo para una orquesta sinfónica». De Witte se hace eco de ese pensamiento: «La WSA siempre se centrará en la música sinfónica. Con la IA y otros desarrollos tecnológicos, puedes imaginar las dificultades que los compositores están pasando, pero siempre defenderemos a los compositores que escriben música original para los instrumentos que elijan. Siempre intentaremos encontrar una manera de presentarlo en el festival».

Schelstraete, quien dirige los programas y conversaciones de la industria de la WSA en el festival, dice que la inteligencia artificial seguirá presente, por supuesto, este año, pero advierte que «algunos compositores están cansados ​​de hablar de IA porque es un poco deprimente».

«En los años 70 y 80, cuando llegaron los sintetizadores, todos estaban asustados y pensaron que era el final de todo», recuerda Brossé. «Entonces John Williams regresó con la orquesta para ‘Star Wars’ y reavivó un movimiento completo. Mientras la raza humana intente vivir como seres humanos, siempre habrá un interés en el arte creado por los humanos».