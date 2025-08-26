World Golf Stars Heat Macao Open 2025

VIVA – Torneo golf El prestigioso internacional, SJM Macao Open 2025, se confirmó nuevamente del 16 al 19 de octubre en Macau Golf & Country Club.

Este evento fue mantenido unido por la Oficina. Deporte El Gobierno de Macao (MSB), SJM Resorts, SA como el patrocinador principal, así como IMG, con pleno apoyo de la gira asiática y la Asociación de Golf de Macao.

Este año, el premio total disputado alcanzó el USD 1 millón. Se cree que el número hace que la competencia sea más feroz, especialmente con la presencia de varias estrellas del mundo.

El nombre más esperado del público es Lee Westwood, ex Golfistas Número uno del mundo, y Sungjae IM, una joven estrella de Corea del Sur que brilla en el evento PGA Tour.

Westwood, que había ganado Macao Open en 1999, afirmó tener hermosos recuerdos con este torneo.

«Estoy muy feliz de volver a jugar en Macao. Tengo buenos recuerdos cuando los campeones aquí hace 26 años. Este campo siempre me obliga a desempeñarme de manera óptima, y ​​espero traer a casa el segundo título este año», dijo Westwood.

A diferencia de Westwood, Sungjae IM en realidad hará su debut en Macao. El golfista de 27 años estaba impaciente por probar la atmósfera de competencia en la ciudad del casino del mundo.

«Estoy esperando mucho esta competencia. Muchos colegas cuentan historias sobre la belleza y los desafíos del campo en Macao, así como la atmósfera de la ciudad. Esperamos que mi primera visita pueda ser memorable y tener buenos resultados», dijo.

No solo los jugadores, el gobierno y los patrocinadores principales también brindan un apoyo total para este evento. La Sra. Ver Lei, vicepresidenta que implementa una Oficina de Deportes de Macao, dijo que Macao Open se ha convertido en un ícono deportivo.

«Desde que se celebró por primera vez en 1998, Macao Open se ha convertido en uno de los torneos principales de la gira asiática y muestra la capacidad de Macao como el anfitrión del evento deportivo internacional», dijo.

Según él, Macao Open no es solo un deporte, sino también parte de la atracción turística.

«Continuaremos haciendo deportes como una atracción turística, mientras fortalecemos la imagen de Macao como el centro del turismo y el entretenimiento mundial», agregó.

El apoyo también proviene del patrocinador principal. La Sra. Daisy Ho, directora gerente de SJM, enfatizó que su partido estaba cometido a largo plazo.

«Desde 2023, SJM ha sido el principal patrocinador de Macao Open a través de una asociación de tres años. Estamos orgullosos de poder apoyar el renacimiento de este torneo. Hoy también anunciamos la extensión de la cooperación para las próximas dos ediciones», explicó.

El Sr. Cho Minn Thant, comisionado y CEO de la gira asiática, dijo que SJM Macao Open tenía una fuerte reputación en la arena asiática.

«SJM Macao Open es uno de los principales torneos de la gira asiática con una sólida reputación. Agradecemos a SJM, Sports Bureau, Macau Golf Association, IMG y todos los socios por su apoyo sostenible», dijo.

Además de las estrellas internacionales, este torneo también será animado por el campeón defensor de Tailandia, Rattanon Wannasrichan. El año pasado, se desempeñó extraordinario con la victoria de Wire-to-Wire para ganar el título de su segunda gira asiática.

«SJM Macao Open siempre ha sido mi semana favorita. Este año es más especial porque estoy de vuelta como campeón defensor», dijo.

La leyenda del golf de China, Liang Wenchong, también se aseguró de participar.

«He jugado varias veces en Macao en las últimas dos décadas. La ciudad siempre es un campo amigable y desafiante, y su experiencia nunca se ha decepcionado», dijo.

El joven golfista anfitrión, Kelvin Si ngai, no quería perderse presumir. El joven jugador que apareció seis veces en el campeonato de aficionados de Asia-Pacífico quería proporcionar orgullo al público de Macao.

«Ser capaz de jugar contra los golfistas de clase mundial en mi propia ciudad es una gran oportunidad. Quiero desempeñarme de manera óptima para dar razones para que la audiencia anime», dijo con entusiasmo.

Antes del torneo principal, el comité también preparó una calificación oficial el 8 de septiembre en Macau Golf & Country Club. Este evento brinda una oportunidad para que los jóvenes talentos del área del Área del Gran Bahía ingresen al sorteo principal.

Además del partido principal, el organizador también presenta varios programas comunitarios para acercar al golf a la comunidad.

«Este torneo es un catalizador para el desarrollo del golf en Macao, aumentando los niveles competitivos y fomentando el interés de las nuevas generaciones», dijo Johnny Senna Fernandes, presidente de la Asociación de Golf de Macao.

Grant Slack confirmó lo mismo, EVP y director gerente de IMG Golf.

«Como uno de los torneos profesionales más antiguos de Asia, SJM Macao Open siempre presenta acciones espectaculares y hospitalidad de clase mundial. Estamos comprometidos a continuar mejorando la experiencia para jugadores y espectadores», concluyó.