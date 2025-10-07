Worddle Game Show en proceso de Jimmy Fallon y NBC

Lana Pronto vendrá a la televisión, ya que NBC está pilotando un programa de juegos basado en el rompecabezas del New York Times Brain.

Jimmy Fallon está produciendo el proyecto a través de su estandarte eléctrico de perros calientes, y la presentadora de «Today», Savannah Guthrie, es la anfitriona. El piloto, que también es producido por Universal Television Alternative Studio, está filmando en el Reino Unido.

Un representante de NBC declinó hacer comentarios.

Creado por el ingeniero de software Josh Wardle en 2021, Wordle se convirtió en una sensación de pandemia, con millones de usuarios diarios. El New York Times adquirió Wordle en enero de 2022 por un precio no revelado de siete cifras, y la publicación informó que el juego se jugó 5.300 millones de veces en 2024.

En Wordle, los jugadores tienen seis oportunidades para adivinar una palabra aleatoria de cinco letras, usando baldosas verdes y amarillas para ayudar a resolver el rompecabezas. En enero de 2022, Fallon Jugó el gammi en «The Tonight Show» Con un poco de ayuda de Questlove.

Si el programa de televisión de Wordle avanza, se uniría a la serie de programas de Fallon en NBC, incluido su programa nocturno, el reinicio de «Password» organizado por Keke Palmer, «That’s My Jam» y la serie de competencias de negocios recientemente lanzadas «On Brand».