Woody Allen quiere dirigir a Donald Trump en otra película

Woody Allen quiere Donald Trump para su próxima película.

Durante una aparición reciente sobre la «Club al azar«Podcast, el cuatro veces ganador del Oscar dijo que Trump fue» un placer trabajar con «cuando apareció en su película de 1998» Celebrity «, y que estaría feliz de volver a trabajar con el presidente si se le dio la oportunidad.

«Soy una de las pocas personas que puede decir que dirigió a Trump. Dirigí a Trump en [‘Celebrity’]», Recordó Allen.» Fue un placer trabajar con él y un muy buen actor. Era muy educado, dio su marca, hizo todo correctamente y tenía un verdadero toque para el negocio del espectáculo. Podría dirigirlo ahora. Si me dejara dirigirlo ahora que es presidente, creo que podría hacer maravillas «.

Trump se jugó brevemente en la drama del conjunto de Allen. Durante su escenaEs entrevistado por un reportero de celebridades sobre sus últimos desarrollos inmobiliarios. En un raro giro del humor autocrítico, Trump le dice al periodista: «Bueno, estoy trabajando en comprar la Catedral de San Patricio. Tal vez haciendo un pequeño trabajo de desgarración y poniendo un edificio muy, muy alto y hermoso».

Allen continuó diciendo que votó por Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024 y no está de acuerdo con Trump en el «99%» de los problemas, pero como actor, era «muy bueno» y tenía una «calidad carismática» al pisar frente a la cámara.

«Me sorprende que haya querido entrar en política», dijo. «La política no es más que dolores de cabeza y decisiones críticas y agonía. Este era un tipo que solía ver en los Juegos de Knick, y le gustaba jugar al golf, y le gustaba juzgar los concursos de belleza y le gustaba hacer cosas que eran agradables y relajantes. Por qué alguien quería que de repente tuviera que lidiar con los problemas de la política está más allá de mí».

Allen agregó: «No estoy de acuerdo con muchos, casi todos, no todos, pero casi toda su política, de sus políticas. Solo puedo juzgar lo que sé al dirigirlo en el cine. Y fue agradable a trabajar, y muy profesional, muy educado.