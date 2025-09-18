Woody Allen llama a Cancelar la cultura ‘tonta’ después de que los actores no trabajen con él

Director Woody Allen dio un raro, en profundidad entrevista Al Wall Street Journal para promocionar su primera novela, «What’s With Baum», donde discutió su propio holgado de Hollywood por las acusaciones de que abusó sexualmente de su hija adoptada, Dylan Farrow.

Allen ha negado repetidamente las acusaciones que abusó de Dylan cuando tenía 7 años en la casa de Connecticut de su madre Mia Farrow. En una declaración al Wall Street Journal, Dylan Farrow dijo: «Estoy enfermo y cansado de la narrativa misógina y no científica de que fui entrenado o lavado de cerebro. Lejos de eso, esta es una verdad que informé cuando era niño y he seguido contando constantemente desde entonces. Soy una mujer de 40 años. Me asaltaron sexualmente el Allen».

El director, con quien muchos en Hollywood se han negado a trabajar después de las acusaciones, compartió sus propios pensamientos sobre Cancel Culture: «Es simplemente tonto».

«Si un actor dice: ‘No trabajaré con él’, básicamente, el actor está pensando: ‘Estoy haciendo algo bueno’, desde su punto de vista, ‘Estoy haciendo una contribución, estoy haciendo una declaración'», dijo Allen. «Pero realmente está cometiendo un error. Algún día puede aprender eso».

Actores como Michael Caine, Drew Barrymore, Colin Firth, Kate Winslet y más han hablado en los últimos años sobre negarse a trabajar con Allen y lamentarse de trabajar con él en el pasado. Cuando se le preguntó acerca de que las personas le dieron la espalda, Allen dijo: «No me enojo».

«Creo que tendrían más sentido común, cuando lean sobre la situación. Lo que me sorprende, siempre, es cuán preparadas y dispuestas están a abrazarlo. Creo que alguien que lee los detalles pensaría:» Eso es un poco DICEY mirándome «», agregó.

La nueva novela de Allen comparte una serie de similitudes con su propia vida. Según el Wall Street Journal, el personaje principal es un «periodista judío de mediana edad convertido en el dramaturgo fallido convertido en novelista medio llamado Asher Baum. Cuenta con un tercer matrimonio rocoso, atractivo para mujeres más jóvenes. [and] errores que terminan su carrera «. Además, “Connie, la esposa de Baum en la novela, tiene una extraña similitud con Farrow al igual que su relación poco saludable con su hijo Thane, que se hace eco de las descripciones de Allen de las relaciones de Farrow con sus hijos Fletcher y Ronan. Al igual que las memorias de Allen fueron retiradas por su editor original, Baum también fue retirado por su propio editor «.

«Hay una serie de cosas que sucedieron en mi vida, y las arrojo en lo que estoy trabajando», dijo Allen.