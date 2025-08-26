Woody Allen defiende la apariencia de la película de Rusia, Ucrania lo llama una desgracia

Woody Allen está defendiendo su controvertida aparición en la Semana Internacional de Cine de Moscú de Rusia, lo que llevó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania a golpear al director como una «desgracia» en medio de la continua invasión del país de Rusia. Allen asistió al evento en Moscú a través de Video Conference y habló sobre su amor por el cine ruso y su posible interés en dirigir una película en Rusia, entre otros temas, según el Associated Press.

«La participación de Woody Allen en la Semana Internacional de la Cine de Moscú es una desgracia y un insulto al sacrificio de los actores y cineastas ucranianos que han sido asesinados o heridos por los delincuentes de guerra rusos en su guerra en curso contra Ucrania», publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania en las redes sociales después de la aparición de Allen. «Al participar en un festival que reúne a los seguidores y voces de Putin, Allen elige hacer la vista gorda ante las atrocidades que Rusia comete en Ucrania todos los días durante 11 años».

«La cultura nunca debe usarse para blanquear crímenes o servir como una herramienta de propaganda. Condenamos firmemente la decisión de Woody Allen de bendecir el sangriento festival de Moscú con su discurso», concluyó el ministerio.

En una declaración a Associated Press y CNNAllen defendió su derecho a asistir al evento orientado a la película en Rusia y criticó al líder del país, Vladimir Putin.

«Cuando se trata del conflicto en Ucrania, creo firmemente que Vladimir Putin está totalmente equivocado. La guerra que ha causado es terrible», dijo Allen. «Pero, lo que sea que hayan hecho los políticos, no siento que cortar conversaciones artísticas es una buena manera de ayudar».

Según CNN: «La Semana Internacional de la Cine de Moscú está patrocinada por los medios de comunicación rusos, las empresas estatales y el gobierno de la ciudad de Moscú. El director ruso Fyodor Bondarchuk, quien es un aliado de Putin y ha apoyado públicamente la invasión de Ucrania de Rusia», moderó la conversación con Allen.

Allen ha permanecido expulsado de Hollywood después de las acusaciones de agresión sexual hechas por su hija adoptada Dylan Farrow resurgió durante el movimiento #MeToo. Pero ha encontrado formas de continuar haciendo y lanzando películas fuera de los EE. UU. Su comedia 2020 «Rifkin’s Festival» fue filmada en San Sebastián y se estrenó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, mientras que el thriller francés en francés de 2023 «Coup de Chance» se estrenó en el Festival de Cine de Venice.