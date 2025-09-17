Woodstock Film Festival presenta la alineación 2025: ‘Hamnet’ y ‘Jay Kelly’

El Festival de cine de Woodstock ha presentado su línea 2025, con 39 características narrativas de características, 27 documentales, incluidos los estrenos de World, EE. UU. Y América del Norte. El festival tendrá lugar del 15 de octubre al 19 de octubre, con un evento previo al festival el 14 de octubre en las comunidades de Nueva York de Woodstock, Rosendale, Kingston y Saugerties.
El festival de este año incluirá «Jay Kelly«Por Noah Baumbach,» Blue Moon «de Richard Linklater,» Hedda «de Nia Dacosta,» Bugonia «de Yorgos Lanthimos,» The Voice of Hind Rajab «de Kaouther Ben Hania y» Hamnet «de Chloé Zhao. Las películas adicionales incluyen» Nuremberg «de James Vanderbilt,» es esta cosa en? » por Bradley Cooper, «Sí» de Nadav Lapid y «Ask E. Jean» de Ivy Meeropol.
Los paneles de este año incluirán conversaciones con actores como Brad Dourif y Mariska Hargitay, el compositor David Amram y una discusión con Mark Duplass y Katie Aselton sobre su colaboración en «Hora mágica».
«Mientras celebramos el 26º año del Festival de Cine de Woodstock, me siento honrado de dar la bienvenida a una lista extraordinaria de cineastas cuyo trabajo refleja la urgencia, la belleza y la complejidad de nuestros tiempos», dijo Meira Blaustein, cofundadora y directora ejecutiva del Festival de Cine de Woodstock. «El valle de Hudson una vez más se convierte en un lugar de reunión donde las voces independientes convergen, provocan diálogo, creatividad y comunidad. El festival de este año no solo muestra películas innovadoras y talento emergente, sino que también reafirma nuestro compromiso duradero con el espíritu independiente que ha definido a Woodstock desde el principio».
Lea la alineación completa a continuación.
Características narrativas
- «A Break in the Rain», de Don Scardino, Estados Unidos, 2025 – estreno mundial
- «Niños adultos», de Rich Newey, Estados Unidos, 2024 – Estreno de Nueva York
- «Arco», de Ugo Bienvenum, Francia, 2025 – Premiere de Hudson Valley
- «Blue Moon», de Richard Linklater, Estados Unidos/Irlanda, 2025 – Premiere de Hudson Valley
- «Bugonia», de Yorgos Lanthimos, Reino Unido, 2025 – Premiere de Hudson Valley
- «Christy», de David Michôd, Estados Unidos, 2025 – Premiere de Hudson Valley
- «Concesiones», de Mas Bouzidi, Estados Unidos, 2025 – Estreno de los Estados Unidos
- «Dust Bunny», de Bryan Fuller, Estados Unidos, 2025 – Premiere de Hudson Valley
- «Dust to Malibu», de Stephen Ward, Estados Unidos, 2025 – Estreno de Nueva York
- «Carousel flotante», de Lucy Powers y Delilah Napier, Estados Unidos, 2025 – Estreno mundial
- «Franz», de Agnieszka Holland, República Checa/Alemania/Polonia, 2025 – Estreno de la costa este
- «Hamnet», de Chloé Zhao, Reino Unido, 2025 – Premiere de Hudson Valley
- «Hedda», de Nia Dacosta, TBD, 2024 – Estreno de Hudson Valley
- «¿Está esta cosa?», Por Bradley Cooper, Estados Unidos, 2025 – Premiere de Hudson Valley
- «Idiotka», de Natasya Popov, Estados Unidos, 2024 – Estreno de Nueva York
- «Jay Kelly», de Noah Baumbach, Estados Unidos, 2025 – Estreno de Hudson Valley
- «Kain», de Gabriel Bauer, Países Bajos, 2025 – Estreno mundial
- «Magic Hour», de Katie Aselton, Estados Unidos, 2025 – Estreno de Nueva York
- «Memory Lane (el viaje de regreso)», de Jelle de Jonge, Países Bajos, 2024 – Estreno de Nueva York
- «MildLife», de Cory Thibert, Canadá, 2025 – Premiere mundial
- «Nuremberg», de James Vanderbilt, Estados Unidos, 2025 – Premiere de Hudson Valley
- «On the End», de Ari Selinger, Estados Unidos, 2025 – Premiere de Hudson Valley
- «Nuestras chicas», de Mike Van Diem, Países Bajos/Austria/Bélgica, 2025 – Estreno norteamericano
- «Escuela al aire libre», de Ime Nyong Etuk, Estados Unidos, 2025 – Premiere de Nueva York
- «Out Standing», de Mélanie Charbonneau, Canadá, 2025 – Estreno de los Estados Unidos
- «Park Avenue», de Gaby Dellal, Estados Unidos, 2024 – Premiere de Hudson Valley
- «Peter Hujar’s Day», de Ira Sachs, Estados Unidos, 2025 – Premiere de Hudson Valley
- «Rental Family», de Hikari, Estados Unidos/Japón, 2025 – Premiere de Hudson Valley
- «Valor sentimental», de Joachim Trier, Noruega/Francia/Dinamarca/Alemania, 2025 – Premiere de Hudson Valley
- «Sirāt», de Óliver Laxe, Francia/España, 2025 – Premiere de Hudson Valley
- «Solomamma», de Janicke Askevold, Noruega/Letonia/Lituania/Dinamarca/Finlandia, 2025 – Estreno de los Estados Unidos
- «Sylvania», de Kyle Smith, Estados Unidos, 2025 – Estreno mundial
- «The Floaters», de Rachel Israel, Estados Unidos, 2025 – Estreno de la costa este
- «El señuelo de los ponis: un misterio del ático de hechizos», de Beck E. Underwood, Estados Unidos, 2025 – Estreno de los Estados Unidos
- «The Plague», de Charlie Polinger, Rumania/Estados Unidos, 2025 – Premiere de Hudson Valley
- «The Secret Agent», de Kleber Mendonça Filho, Brasil/Francia/Países Bajos/Alemania, 2025 – Premiere de Hudson Valley
- «The Voice of Hind Rajab», de Kaouther Ben Hania, Francia/Túnez, 2025 – Estreno de Hudson Valley
- «Train Dreams», de Clint Bentley, Estados Unidos, 2025 – Premiere de Hudson Valley
- «Sí», de Nadav Lapid, Francia/Israel/Chipre/Alemania, 2025 – Estreno norteamericano
Documental
- «Una vida iluminada», de Tasha Van Zandt, Estados Unidos, 2025 – Premiere de Hudson Valley
- «An Eye for a Eye», de Tanaz Eshaghian, Irán/Estados Unidos, 2025 – Premiere de Hudson Valley
- «Arrestó a la partera», de Elaine Epstein, Estados Unidos, 2025 – Estreno de Nueva York
- «Ask E Jean», de Ivy Meeropol, Estados Unidos, 2025 – Estreno de la costa este
- «Coexistence, My Ass!», Por Amber Fares, Estados Unidos/Francia, 2025 – Premiere de Hudson Valley
- «Ven a See Me In The Good Light», de Ryan White, Estados Unidos, 2025 – Premiere de Hudson Valley
- «Comparsa», de Doug Anderson y Vickie Curtis, Guatemala/Estados Unidos, 2025 – Estreno de Nueva York
- «Cover-Up», de Laura Poitras y Mark Obenhaus, Estados Unidos, 2025-Premiere de Hudson Valley
- «Cutting Through Rocks», de Sara Khaki y Mohammadreza Eyni, Irán/Alemania/Estados Unidos/Países Bajos/Qatar/Chile/Canadá, 2025 – Estreno de Nueva York
- «Everywhere Man: The Lives and Times of Peter Asher», de Dan Geller y Dayna Goldfine, Estados Unidos, 2025 – Estreno de la costa este
- «Fatal Watch», de Mark Benjamin y Katie Carpenter, Estados Unidos/Fiji/Nueva Zelanda/Ghana, 2025 – Estreno de Nueva York
- «Free Leonard Peltier», de Jesse Short Bull y David France, Estados Unidos, 2025-Premiere al Re-World (presenta una nueva imagen de la liberación de Peltier de la prisión desde WP en Sundance)
- «Holding Liat», de Brandon Kramer, Estados Unidos, 2025 – Premiere de Hudson Valley
- «Love + War», de E. Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, Estados Unidos, 2025 – Estreno de Hudson Valley
- «Man on the Run», de Morgan Neville, Estados Unidos, Reino Unido, 2025 – Premiere de Hudson Valley
- «Opryland USA: A Circle Broken», de Brandon Vestal, Estados Unidos, 2025 – Estreno de la costa este
- «Nativo restante», de Paige Bethmann, Estados Unidos, 2025 – Premiere de Hudson Valley
- «Restaurando un legado:» La lucha contra el terrorismo «de Philip Guston, Laura Furcic, Estados Unidos, 2025 – Estreno mundial
- «River of Grass», de Sasha Wortzel, Estados Unidos, 2025 – Estreno de Hudson Valley
- «Seeds», de Brittany Shyne, Estados Unidos, 2025 – Premiere de Hudson Valley
- «Selena y Los Dinos», de Isabel Castro, Estados Unidos, 2025 – Premiere de Hudson Valley
- «Starman», de Robert Stone, Estados Unidos, 2025 – Estreno de Nueva York
- «Robe esta historia, por favor!», Por Tia Lessin y Carl Deal, Estados Unidos, 2025 – Premiere de Nueva York
- «Teenage Waste Land», de Amanda McBaine y Jesse Moss, Estados Unidos, 2025 – Estreno de Hudson Valley
- «The Ark», de Jeremy Chilnick y Viocheslav Rakovskyi, Ucrania, 2025 – Estreno mundial
- «The Keeper», de Jon Bowermaster, Estados Unidos, 2025 – estreno mundial
- «The Perfect Vecin», de Geeta Gandbhir, Estados Unidos, 2025 – Premiere de Hudson Valley