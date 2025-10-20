Woodball de Indonesia se vuelve loco en Hong Kong, 8 Gold se convierte en una capital importante para los SEA Games 2025

VIVA -Tim bola de madera Indonesia ha logrado una vez más un logro orgulloso en el ámbito internacional. En el Campeonato Abierto Internacional de Hong Kong de 2025, el equipo rojo y blanco se mostró fuerte al ganar 8 medallas de oro, 3 de plata y 1 de bronce en los nueve eventos disputados, del 18 al 19 de octubre de 2025.

Esta gran victoria no sólo llevó a Indonesia a convertirse en campeona absoluta, sino que también confirmó su posición como una de las principales potencias del woodball en Asia. Este logro también se convierte en un valioso capital para el futuro. Juegos del mar Tailandia 2025.

Presidente de la Junta Ejecutiva de la Asociación bola de madera indonesia (PB IWbA), Aang Sunadji, admitió que estaba muy orgulloso de los brillantes resultados del para atleta. Dijo que este logro fue resultado del arduo trabajo y disciplina durante el campo de entrenamiento nacional.

«Estamos muy agradecidos y orgullosos de este logro extraordinario. Los atletas han demostrado que Indonesia es capaz de competir y ser el mejor a nivel internacional», dijo Aang.

«Ocho oros en Hong Kong es una provisión importante para los SEA Games de Tailandia 2025. Somos optimistas de que, con una preparación minuciosa, el woodball indonesio pueda volver a elevar a los rojiblancos al podio más alto», añadió.

En un evento al que asistieron más de 15 países, Indonesia apareció dominante en las pruebas individuales y por equipos, tanto masculinas como femeninas. La Selección Rojiblanca arrasó con éxito en las categorías Copa Oro y Plata, además de dominar las pruebas de estilo individual, dobles y mixto.

Este logro también mantiene la tradición dorada de Indonesia en todos los campeonatos internacionales. Con un total de 8 oros, 3 platas y 1 bronce, el equipo indonesio de woodball fue uno de los más exitosos durante el Abierto Internacional de Hong Kong.

Según Aang, este logro es el resultado del entrenamiento constante llevado a cabo por PB IWbA junto con el equipo técnico nacional. Destacó que la victoria en Hong Kong no era el final, sino el primer paso hacia una tradición ganadora.

«Hicimos el lema de no ser los mejores en casa con oración y compromiso. Los atletas indonesios de woodball deben poder aportar oro dondequiera que compitan. Continuaremos fortaleciendo el sistema de entrenamiento, aumentando las competiciones nacionales y preparando a los mejores atletas para eventos internacionales», enfatizó.

Lista de ganadores de medallas del equipo indonesio de Woodball en el Abierto Internacional de Hong Kong 2025