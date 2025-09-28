WONDR ITB Ultra Marathon Cerrado, BNI -ItB Fortalecimiento de la colaboración para la educación

VIVA – Canal WONDR ITB Ultra Marathon 2025 Oficialmente cerrado el domingo (28/09/2025) con la Fun Run y ​​Victory Run Flag Off en el campus de ITB Ganesha, Bandung. Este evento anual que toma la ruta principal de Yakarta -Bandung hasta 180 kilómetros seguido de más de 3,900 corredores y miles de seguidores, lo que lo convierte en uno de los eventos deporte así como la mayor unión del país.

La ceremonia de cierre estuvo marcada por la sumisión de premios simbólicos a los ganadores. También asistiendo al ministro Educación High, Science y Technology Brian Yuliarto, alcalde de Bandung, Muhammad Farhan, rector de ITB Tata Cipta Dirgantara, Comisionado Independiente Bni Vera Febyanthy, Directora de BNI Institutional Banking Eko Setyo Nugroho, así como la gestión de ex alumnos de ITB. Miles de ex alumnos, la comunidad académica y el público en general animan la atmósfera.

ITB Rector Tata Cipta Dirgantara, quien también se convirtió en el 16º corredor en el equipo de relevos profesores, evaluó esta actividad como un símbolo de colaboración que debe mantenerse.

«Imagine, 3.900 corredores más seguidores, tal vez un total de 10 mil ex alumnos estuvieron involucrados. Increíble. Con suerte, más ideas podemos hacer juntos», dijo Tata.

Mientras tanto, el director de banca institucional de BNI, Eko Setyo Nugroho, expresó su aprecio por la participación de todas las partes. Según él, el evento que ha estado sucediendo desde 2017 no es solo una competencia para correr, sino el impulso de solidaridad y contribución real al mundo de la educación.

«Felicitaciones a todos los participantes. Este evento no es solo una competencia de carrera, sino también el impulso de unión que despierta el espíritu de solidaridad», dijo.

Llevando el tema de una unidad más fuerte en la diversidad, este año Wondr ITB Ultra Marathon también es un medio para recaudar los fondos de Lestari ITB. Los fondos se distribuirán para investigaciones, becas, desarrollo de recursos humanos, infraestructura educativa, para aumentar la reputación global de ITB. Además, BNI presenta un bazar en el campus de ITB Ganesha con varias promociones de tarjetas BNI y QRIS por BNI, donde algunas transacciones contribuyen a los fondos ITB Lestari.

Desde 1968, BNI se ha convertido en un socio estratégico de ITB en el apoyo a la educación nacional. Eko enfatizó que esta sinergia continuará fortaleciéndose a través de soluciones bancarias relevantes para instituciones, estudiantes y ex alumnos.

«BNI cree que la sostenibilidad de la educación es la clave para educar a la nación. A través de eventos como WonDr ITB Ultra Marathon, no solo celebramos los deportes, sino que también confirmamos la contribución real al futuro de la educación de Indonesia. El éxito para ITB, en Harmonia Progressio», concluyó.

Con un cierre animado, WonDr ITB Ultra Marathon 2025 demuestra que los deportes pueden ser un foro para la solidaridad de la crossgeneración, así como un medio de colaboración real para avanzar en la educación superior en Indonesia.