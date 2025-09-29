Wonder Project presenta Slate, ‘Versiones editadas de favoritos de películas’

Potencia de entretenimiento cristiano Proyecto Wonder ha presentado su lista inicial de proyectos antes del lanzamiento de la oferta de suscripción de la compañía en Video de Amazon Prime.

Variedad Ha aprendido exclusivamente que Wonder Project lanzará una gama de originales en el resto de 2025, así como ofrecerá a los suscriptores lo que han denominado «versiones editadas de los favoritos de las películas». Este último significa que las películas disponibles a través de la suscripción estarán disponibles como es o como versiones editadas por TV, como se mostrarían típicamente en la transmisión o el cable básico. La característica está destinada a resaltar el compromiso de Wonder Project con la visión de co-visión familiar.

La programación original de Wonder Project incluye: El documental de la música «For King & Country: No Turning Back»; La «redención» de docuseries, sobre la temporada de campeonato 2024 del equipo de fútbol de 2024 Ohio State; y un especial de vacaciones sin título organizado por Kimberly Schlapman de Little Big Big Town.

Los detalles completos sobre los originales se pueden encontrar a continuación.

Wonder Project también ha lanzado un trailer de marca, que presenta un primer vistazo a la próxima serie «It no es así», protagonizada por Scott Folery y Erinn Hayes. El trailer completo se puede ver a continuación.

Como se informó anteriormenteLa suscripción del Proyecto Wonder estará disponible a través de Prime Video a partir del 5 de octubre. Esa es también la fecha principal para la temporada 2 de la exitosa serie «House of David», que estará disponible exclusivamente para Wonder Project Subcripters al principio antes de estar disponibles para todos los miembros de Video Prime en una fecha posterior.

Junto con «House of David», los títulos que estarán disponibles a través de la suscripción del Proyecto Wonder en el lanzamiento incluirán programas como: «Mr. Bean», «Party of Five», «Orgullo y prejuicio», «Sherlock», «The Conners» y «The Mysterious Benedict Society».

Los suscriptores también tendrán acceso a películas como: «American Underdog», «Dead Poets Society», «Friday Night Lights», «Jesus Revolution», «Lincoln», «My Girl», «Rudy», «The Sandlot», «La vida secreta de Walter Mitty» y «El sonido de la música».

Próximos originales

Redención

Mes de estreno: octubre

Formato: Serie Docu limitada

Logline: más que el fútbol. Más que un campeonato nacional. La redención cuenta la historia de cómo la fe, la hermandad y la perseverancia definieron la inolvidable temporada 2024 del equipo de fútbol del estado de Ohio.

Para King + Country: no se vuelve de regreso

Mes de estreno: noviembre

Formato: documental

Logline: la poderosa historia real de Joel y Luke Smallbone, el dúo de música australiano y cuatro veces ganadores del premio Grammy. En este documental íntimo, los Smallbones retiran el telón de su extraordinario viaje de Australia a Estados Unidos, a través de casi una década de inicios fallidos, rechazos de la industria, luchas de salud personal y navegar por el mundo de la música en constante cambio.

Una canción de invierno

Mes de estreno: noviembre

Formato: largometraje

Logline: un músico con dificultades da un salto de fe y viaja a Armenia por primera vez, con la esperanza de reavivar su pasión. Barrió su rica cultura, música y tradiciones, se encuentra en un viaje inesperado, uno que desafiará su corazón, redefinir sus sueños y cambiar su vida para siempre.

Especial de Navidad organizado por Kimberly Schlapman (Título TBA)

Mes de estreno: diciembre

Formato: especial

Logline: en este conmovedor especial de Navidad, Kimberly Schlapman de Little Big Town reúne a sus amigos y familiares más cercanos para ayudar a resaltar sus tradiciones navideñas favoritas. Con apariciones especiales para invitados y actuaciones de Nashville a Dollywood, invita a los espectadores a celebrar los recuerdos y los momentos que nos unen.

Espíritu de lucha: un viaje de capellán de combate

Mes de estreno: diciembre

Formato: documental

Logline: Cuando se identifican los restos de Capellán del Ejército y Pow Emil Kapaun después de 70 años, un ex capellán más joven se embarca en un viaje para saludarlos, y se inspira en las historias de los 419 héroes caídos de esta vocación única.

Aventura en maravilla

Mes de estreno: diciembre

Formato: Serie Docu limitada

Logline: Adventure in Wonder sigue a la familia Melton mientras se embarcan en un viaje transformador de navegación a lo largo de la impresionante costa de Croacia, buscando reconectarse entre sí y redescubrir Wonder en un mundo cada vez más desconectado.