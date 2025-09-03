Women in Film India presenta seis cineastas para la delegación de Toronto

Mujeres en el cine (Wif) India ha presentado a los seis cineastas seleccionados para la delegación dirigida por mujeres del país a la Festival de Cine de TorontoDespués de una competencia a nivel nacional que atrajo más de 200 aplicaciones en solo una semana.

Los ganadores, elegidos a través de un riguroso proceso de selección supervisado por un jurado internacional, representan diversas voces de todas las industrias cinematográficas de la India. Los proyectos y cineastas seleccionados son: Arshaly Jose («A Dandelion’s Dream»), Deepa Bhatia («Rabbit Hole»), Katyayani Kumar («Hijos del río»), Madhumita Sundararaman («La casa de huéspedes»), la casa de huéspedes «),» Ulta «), y pramati Anand (» A Late Automon Dream «.

La iniciativa, parte del Ministerio de Información de la India y la plataforma Bazaar Waves Bazaar y facilitada por la National Film Development Corporation (NFDC), marca la primera vez que las mujeres cineastas indias representarán colectivamente el paisaje cinematográfico del país en TIFF.

Las aplicaciones se inundaron de los diversos sectores de cine de la India, que abarcan estados como Uttar Pradesh, Sikkim, Meghalaya, Manipur, Karnataka, Maharashtra, Delhi, Bengala Occidental y Chandigarh. A partir de 23 proyectos preseleccionados, los seis finales fueron seleccionados por un jurado internacional que comprende productores, líderes culturales y expertos de la industria con experiencia que abarca películas ganadoras de la academia y mercados mundiales de cine.

El programa respaldado por el Ministerio está diseñado para cerrar las brechas de representación mientras crea vías a largo plazo para que las mujeres cineastas indias accedan a las colaboraciones globales, las oportunidades de financiación y distribución. Los participantes recibirán visibilidad internacional, tutoría, creación de redes curadas y entrenamiento de lanzamiento durante el festival.

La delegación se coordinará con la firma de estrategia creativa de EE. UU. Producto de la cultura, que anteriormente se asoció con WIF India para su escaparate de Cannes. La tutoría continua será proporcionada por Wif India, WIF LA, productor ganador de un Oscar Guneet Monga Kapoor y el jurado de selección para garantizar una visibilidad global sostenida para las mujeres narradoras de la India.

El programa refleja el compromiso del gobierno indio de promover el liderazgo de las mujeres en el cine como parte de objetivos de política más amplios en torno al empoderamiento femenino. Se basa en la presencia internacional debut de WIF India en el Festival de Cine de Cannes en mayo, estableciendo la organización como un defensor clave de la representación de las mujeres en el cine indio en el escenario global.