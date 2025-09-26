‘Wolves’ debuta el tráiler por delante de Zurich Premiere

Variedad se ha dado el primer vistazo exclusivo del trailer de Jonas UlrichLa función de debut «Wolves», que se estrenará mundialmente en competencia en Festival de cine de Zurich. El asunto amarillo está a bordo de ventas mundiales.

Es una historia de amor tóxico y autodescubrimiento, contada a través de los ojos de su protagonista Luana, interpretada por Selma Kopp, quien se enamora de Wiktor, interpretada por Bartosz Bielenia, la estrella de Oscar nominó a «Corpus Christi».

Luana, de 23 años, encuentra escapar de su vida monótona cuando se une a la banda de black metal de su primo, WLVS, en la gira. La vida en el camino es cruda: trabajo duro, albergues baratos, ensayos interminables. Pero la energía del escenario es adictiva, y también lo es su creciente vínculo con Wiktor, de 31 años, el nuevo líder de la banda. Mientras Luana se demuestra que se ocupa de las redes sociales y la comercialización, fotos controvertidas de la superficie de Wiktor. Las acusaciones del extremismo llevan a la banda al borde del colapso, obligándola a enfrentar sus sentimientos: ¿Cuánto lo conoce realmente?

«Wolves» cuenta esta historia desde una perspectiva femenina: a través de los ojos de Luana experimentamos tanto el encanto como el lado oscuro de una subcultura dominada por los hombres. «La película combina la energía cruda de los conciertos en vivo con momentos íntimos de profunda vulnerabilidad», según un comunicado.

Para la sesión, se formó una banda real, WLVS, con Bielenia como líder, después de meses de entrenamiento vocal. Un álbum original fue compuesto por Manuel Gagneux (Zeal & Ardor, Swiss Music Award 2025). Filmadas en clubes reales, con músicos reales y una mezcla de profesionales y no profesionales, la película alcanza un alto nivel de autenticidad.

En el Festival de Cine de Zurich, por delante del estreno mundial el domingo, habrá un concierto interpretado por WLV con Bielenia interpretando en vivo.

«Wolves» es el único título suizo en la alineación de competencias de funciones este año en Zurich.

La película está escrita y dirigida por Jonas Ulrich y es producida por Nicole Ulrich, Jonas Ulrich y Philipp Ritler para el marco dinámico.

El elenco también incluye a Fabian Künzli y Anna Sauter-McDowell.

La película está financiada por Zurich Film Fund, Federal Office of Culture, Film Fund Basily y Graubünden Film Fund con apoyo de la Fundación Temperatio y la colección de hamburguesas, Suissimage, Pro Helvetia y Foundation Suisa.

La pizarra de The Yellow Affair también incluye el título de Tiff Discovery «Babystar» de Joscha Bongard, que también está en competencia en Zurich, «On the Sea» de Helen Walsh, que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Edimburgo, y «Pixie: The New Beginning», que tuvo su estreno mundial en Locarno Kids.