





Lobo loboMi técnico de televisión por cable se acercó, empapado hasta el hueso, sus pantalones rodaron sobre sus tobillos, su paraguas destruido, todos los radios sobresaliendo, también llevaba una tabla de surf. Parecía un trapo mojado, junto con él había un paquete de callejones empapados, sacudiendo el agua de lluvia.

«Lobo Lobo, ven, digo, necesitas una toalla y una taza de té caliente … ¿qué pasó?»

«Wot para decirles a los hombres Dikuna, elegí el día más húmedo para venir y arreglar su cable, ver Vírico, tengo que tomar dos trenes y el monorraíl para llegar a usted, pero las pistas están inundadas, y los pasajeros de deselgro no permitirían a los perros en el ferrocarril, Den de MonorRail no se rompió solo, sirvieron a los que no permiten que los degses sean de los lanchos pobres.»

«Pero, ¿por qué hay este paquete de perros callejeros contigo, Lobo Lobo?

«Mira a los hombres, Bossie, soy como de Protector de todos los pequeños callejeros en mi edificio en Vinar. Dere son desesis siete buggers, dey se quedan en complejo, llamé a Dem después de la dosis de los villanos de la película hindi de los 70, así que conoce a Dem, saluda a Gabbar, y Teja y Dilaaar, y Shakaal, y Kaancha Cheena y Mogamamboambo. Los peepuls son feroces, tienen miedo de atrapar a la rabia y eso morderá … Chee – Sigue en todas partes, soy de Pied Piper de Virar, se podría decir que no pueden pegarme de vista, y Bibuti, y Bibin. Problema, está en Delhi, vendrá aquí pronto, así que estaba trayendo a Dem aquí para vacunar a Dem. alimentando dem.

Uffff, Dikuna Men, estoy completamente harto de Monzón de Mumbaiy la ciudad de Mumbai, cuando se inunda, y de las awtoridades, no le dijeron su alerta roja, ya que es sola sol solo, cuando es como el último día, tanta lluvia apenas da aviso, «Debiste a mantenerte preparado …

Entonces, mi familia está decidiendo que debemos estar preparados con transporte de agua, todos los de cuatro ruedas y dos ruedas terminan flotando en el agua.

Así que hemos decidido que necesitamos nuevos medios de transporte de agua para viajar en las inundaciones de De Mumbai. Así que mi único compañero de Brudder Engest de mi quinto Brudder, ahora vive en Okkland Noo Zeeland, él es un espert en rafting en aguas blancas, me dijo: “Hola hombres inequívocos, podemos comenzar un curso de rafting de agua y un servicio de alquiler, por lo que puede tener una pista de VT y VT y Pájaro de iglesiaCuatro personas pueden alquilar. Si tiene poco más, Premium, Wochyoucall, puede contratar, como la forma en que tenemos Uber y Uber Black, DIS Raft tiene un motor unido.

Den mi hermana de Udder Cuzzin, Maria Magdalena Mabel Machado, su nombre es, ha aprendido a hacer kayak, así que ella y su brudddr Christiano Chappelle Machado, lo que dicen: «Unkil Teo, compañero,» debemos «, comenzamos un servicio de kayak?»

«Lobo Lobo bastante inventivo, pero ¿por qué llevas una tabla de surf?»

“Dikuna Hombres, ahora llevo la tabla de surf de DIS, mira a los hombres que no puedes decir que se inundará, por lo que digo que podría tener transporte de agua como Dat Venec., Esté preparado, nunca sepa cuando necesitará surfear o nadar. Mumbai con nuestro sistema de drenaje en un desastre, la tabla de surf DIS me permite viajar libremente. Pronto comenzaré a las clases de surf, la compañía simplemente se llamará surf, nadará bajo lluvia o inundación «.

Rahul Dacunha es Adman, director de teatro/dramaturgo, cineasta y viajero. Comuníquese con él en rahul.dacunha@mid-day.com





