Jeffrey Katzenberg quiere traer nuevos tipos de entretenimiento de IRL al cielo nocturno con Almizcle kimbalEl hermano menor del multimillonario tecnológico Elon Musk.

Katzenberg, el antiguo magnate de Hollywood que es socio fundador de Investment and Holding Company WNDRCOse ha unido a la junta de Kimbal Musk’s Novas Sky StoriesUna compañía que produce espectáculos de luces de drones y servirá como asesor estratégico. WNDRCO de Katzenberg está invirtiendo una cantidad no revelada de fondos en Nova «para apoyar la expansión continua de la compañía en eventos en vivo a gran escala, asociaciones de medios y producción de contenido original». La inversión de WNDRCO es parte de una ronda de $ 50 millones que Nova Sky está planteando actualmente, según Musk.

La primera «historia de Sky» de Nova Sky «se desarrollará con Katzenberg en 2026, promocionado como una» experiencia pública a gran escala «. Los detalles se anunciarán más adelante este año. Katzenberg por ahora es mamá en lo que tiene en mente, pero dijo: «Piense en estos como espectáculos multidimensionales de 70-80 minutos. Están impulsados ​​por la historia, con inicios, medios y fines». Los espectáculos de Nova Sky a gran escala utilizan hasta 10,000 drones.

Katzenberg cofundó y dirigió la animación de DreamWorks y antes de eso se desempeñó como jefe de Walt Disney Studios y Paramount Pictures. «He pasado toda una vida contando historias en todo tipo de pantalla que puedes imaginar, y estoy emocionado de ayudar a Nova a explorar el lienzo más nuevo para una gran narración: el cielo», dijo.

Kimbal Musk, que sirve en la junta de las compañías Tesla y SpaceX de Elon, adquirió la división de drones ligeros de Intel en 2022 y lanzó Nova Sky Stories. La compañía, con sede en Boulder, Colorado, con un equipo en Munich, Alemania, dice que combina «innovación técnica con narración artística para crear narraciones cautivadoras en el cielo a través de la luz, la música y el movimiento». La división de luces de luz drones de Intel produjo espectáculos para El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2017 con Lady Gaga y el espectáculo de medio tiempo de Maroon 5 2019, así como los Juegos Olímpicos de Verano 2021 en Tokio. En julio de 2023, Nova produjo espectáculos de luces de drones para lo que fue anunciado como la gira final de Dead & Co., y lo hizo Uno para el Juego de Estrellas de la NBA el año pasado.

Katzenberg vio por primera vez los drones de Nova Sky en acción en 2022 en Burning Man en Nevada, donde la compañía organizó un espectáculo de luz Homenaje al cofundador del festival Larry Harvey. «Kimbal organizó este deslumbrante espectáculo, tanto creativo como técnicamente», dijo Katzenberg. Los dos se mantuvieron en contacto y las conversaciones a principios de este verano llevaron a la inversión de WNDRCO y Katzenberg se unió como asesor.

Katzenberg comparó la experiencia de ver el espectáculo de luces Drone de Nova Sky con cuando vio el primer proyecto animado de Pixar, «Luxo Jr.», de John Lasseter, en términos de las posibilidades creativas presentadas por la nueva tecnología.

«Nadie más está haciendo esto», dijo Katzenberg sobre Nova Sky. «En este momento, la tecnología nos está atrayendo a las pantallas. Esto hace lo contrario: nos une afuera,». Eso hace que el negocio de Nova Sky suene como un giro de 180 grados de Quibi, la inicio de video de suscripción móvil de Katzenberg respaldado por WNDRCO que cerrado menos de un año después de su lanzamiento en 2020 En medio del brote de pandemia covid. Katzenberg no estaba interesado en volver a visitar a Quibi: «¡Eso fue hace cinco años!» dijo.

Musk, CEO de Nova Sky Stories, dijo que el financiamiento de WNDRCO y otros permitirán a la compañía aumentar su producción de drones, de 10,000 este año a más de 30,000 en 2026. Nova Sky espera unirse con una variedad de animadores y músicos en nuevos proyectos de narración de narraciones basados ​​en drones. «La verdadera magia vendrá de los creativos que aportamos que pueden trabajar en este nuevo medio», dijo Musk.

Nova Sky ha producido espectáculos de luz de drones sobre el espacio exterior, Vincent van Gogh y «The Four Seasons» de Antonio Vivaldi. El año pasado, vendió un total de 6,000 boletos a sus espectáculos; Este año, Nova Sky está en camino de vender más de 500,000 boletos, dijo Musk.

Aquí hay un carrete de chisporroteo de uno de los shows de «Four Seasons» de Nova Sky en Los Ángeles:

Katzenberg prevé que los shows de Nova Sky se conviertan en un tercer flujo de ingresos para estadios, junto con deportes y conciertos. Está más entusiasmado con la forma en que Nova está «usando tecnología de vanguardia» para hacer algo nuevo. «Las innovaciones que llegan en los próximos 12-18 meses desbloquearán un nivel de complejidad e inmersión en el entretenimiento en vivo que cualquiera aún no ha experimentado», dijo Katzenberg.

Musk elogió a Katzenberg como «un narrador de una vez en una generación». «Jeffrey ha dado forma a las experiencias de entretenimiento más emblemáticas del mundo, y ahora está trayendo esa magia a Nova», dijo. «Su creencia en lo que estamos construyendo, y su decisión de unirse a nuestra junta e invertir a través de WNDRCO, significa todo para nosotros».

WNDRCO fue fundada en 2016 por Katzenberg, el ex director financiero de Dropbox Sujay Jaswa y Ann Daly, ex presidenta de DreamWorks Animation. La cartera de WNDRCO incluye 1Password, AirTable, Aura, Abridge, Databricks, Deel, Figma, Point Wild y Super Unlimited.