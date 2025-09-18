WME representará a Jackson Olson de Savannah Bananas

Jackson OlsonLas travesuras para el Savannah Bananas No es solo captar el aviso de los fanáticos.

WME Se ha firmado para representar al colorido jugador de cuadro de 27 años en toda la área, una señal de la creciente atención que se presta a los Bananas, un equipo de exposición de la tormenta de granero que hace por el béisbol lo que los Globetrotters de Harlem hicieron por el baloncesto. Los jugadores a menudo se dividen en rutinas de baile y comedia durante el juego sin guión y entre entradas. Disney’s ESPN2 y ESPN+ y Warner Bros. Discovery TNT Sports han televisado eventos de plátanos en el pasado reciente, al igual que Roku y Nexstar’s CW Network.

Además de ganar un aviso en el campo, Olson, de 27 años, está construyendo una presencia digital. Tiene aproximadamente dos millones de seguidores en Tiktok y 920,000 en Instagram. Una serie de videos virales que hizo atrapó la mirada del propietario de Bananas Jesse Cole, quien contrató a Olson. Los plátanos son parte de los fanáticos First Entertainment, Cole’s Company.

«Vine a Savannah sin saber si iba a jugar el próximo año aquí, o el año siguiente, o al año siguiente. Realmente fue solo que iba a ir y jugar seis juegos en 2022 para la serie de verano», Olson le dijo a WFSB, una estación de televisión de Hartford, a principios de este año. «Estaba disfrutando de esos juegos tanto como pude porque esto podría terminar después de esos seis. Pero afortunadamente pude jugar el próximo año, y el año siguiente, y ahora este año en 2025».

También tiene una historia de fondo interesante. Olson, quien creció en New Milford, CT, estaba en el equipo de béisbol de la Universidad de Hartford y jugó verano en la Liga de Béisbol Cape Cod. Pero rechazó una oferta para jugar para los Diamondbacks de Arizona para poder completar su educación universitaria. Y se tomó en serio la publicación de videos en Tiktok.

WME tiene la intención de trabajar con Olson para expandir su influencia con marcas, empresas empresariales, medios y contenido. Es administrado por Max Fleming, fundador y CEO de Motive.