WME firma a Meghan Malloy, escritora de ‘Spider-Verse’ y ‘Dance Parents’

La escritora Meghan Malloy ha firmado con WME para tener representación en todos los ámbitos.

Malloy actualmente está escribiendo «Dance Parents», una comedia original protagonizada por Charlize Theron y Channing Tatum, con Jonathan Levine («50/50», «Long Shot», «Nine Perfect Strangers») como director. Los detalles de la trama se mantienen en secreto, pero se informa que la película se desarrollará en el competitivo mundo del baile, conocido por sus padres súper apasionados. La comedia familiar, también producida por Theron, Tatum y Levine, finalmente se vendió a Universal luego de una guerra de ofertas entre seis estudios.

El avance de la carrera de Malloy se produjo como escritor de la película ganadora del Oscar “Spider-Man: Into the Spider-Verse” para Sony Pictures Animation. Después de su éxito allí, comenzó a trabajar en importantes franquicias de estudio e IP en el estudio, incluyendo “21 Jump Street”, protagonizada por Tatum y Jonah Hill; la comedia musical animada “Vivo”; y la comedia deportiva “GOAT”, de Unanimous Media de Stephen Curry. Malloy también contribuyó con material adicional para “Ruby Gillman: Teenage Kraken” de Dreamworks Animation y trabajó en “Dónde está Waldo”. Es conocida por su capacidad para desarrollar proyectos para talentos de alto nivel, incluido su trabajo con Tatum y Theron, así como con Drew Barrymore.

Malloy comenzó su carrera como asistente de desarrollo en NBCUniversal y Jagged Films de Mick Jagger antes de trabajar como asistente de Jon Favreau en las películas «Chef» y «El libro de la selva». En 2015, comenzó a trabajar como asistente de escritor y codirector de “Spider-Man: Into the Spider-Verse” de Rodney Rothman. En 2020, Malloy fue elegido para desarrollar una adaptación televisiva en inglés de acción real de la popular serie de manga. “El prometido país de nunca jamás” para Amazon.

WME trabajará con Malloy para continuar construyendo su carrera como escritora y expandirse hacia la dirección y producción. Además de WME, Malloy sigue estando representado por Sydney Blanke en Sugar 23 y Mahdi Salehi en Hansen Jacobson.