Wizards of the Coast abre Montreal Studio

Hasbro-Magia de propiedad: The Gathering Publisher Magos de la costa ha abierto un nuevo centro de desarrollo de juegos en Montreal.

Operando como Wizards of the Coast Studios Inc., el estudio se centrará en desarrollar un nuevo contenido para la franquicia de «Dungeons & Dragons» (D&D) y los magos de apoyo de la creciente cartera de juegos digitales de la costa. El veterano de la industria Dan Ayoub ha sido seleccionado para encabezar el nuevo estudio.

Desde 2019, Wizards of the Coast ha estado activo en el ecosistema de juegos de Greater Montréal a través de su adquisición de Invoke Studios. El nuevo centro se ubicará al lado de Invoke Studios ‘Space en el corazón del centro de Montreal, con una inauguración oficial que se espera en el verano de 2026.

La expansión marca una inversión significativa para Hasbro en la ciudad de Montreal, con aproximadamente 200 empleos que se crean en los próximos tres años.

La oficina de Hasbro Renton, Washington, sigue siendo la sede de los negocios digitales y de juego de la compañía.

«A medida que aumentamos nuestra inversión en juegos digitales, Montreal es la elección natural», dijo Ayoub en un comunicado. «El talento, la creatividad y la pasión de la ciudad serán cruciales a medida que creamos historias y experiencias inmersivas para nuestros jugadores. Se siente increíble regresar a la ciudad donde comenzó mi carrera en 1999, cuando la industria del juego estaba despegando».

Stéphane Paquet, presidente y CEO de Montreal International, dijo sobre la inversión: «¡El talento y la creatividad de Montreal atacan nuevamente! La última inversión de Hasbro es un poderoso respaldo de nuestros ecosistemas de juegos, hogar de más de 250 estudios y 15,000 profesionales altamente calificados que han ayudado a dar forma a algunos de los títulos AAAA más icónicos».

Hubert Bolduc, presidente de Investissement Québec International, agregó: «Asistir a las empresas extranjeras y sus subsidiarias con sus empresas comerciales en Québec está en nuestro ADN. Como el principal impulsor del desarrollo económico de Québec, estamos orgullosos de haber respaldado la expansión de Hasbro en Montréal y desempeñar una parte en la promoción de la supervisión de la experta de nuestro video ecosistema de HASBRO». «