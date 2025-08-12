Wish Ends’s Girl Group sequía con el álbum ‘Sweetburn’

Veintidós años. Eso es lo que India esperó a su próximo grupo de chicas convencionales después de que Viva se disolvió en 2003. Pero DesearLo que significa «World Inka Stage Hai» («El mundo es su escenario»), que comprende hermanas RI y SIM junto con Zo y Suchi, no solo llenó el vacío cuando debutaron en marzo de 2024. Explotaron con la fuerza de la demanda acelerada que nadie entendió completamente hasta que llegaron.

«El primer día que lanzamos, nos dimos cuenta de que la gente estaba esperando esto, porque tuvimos páginas de fans emergentes y dijeron: ‘Finalmente, India tiene nuestro propio grupo de chicas'», dice Ri. Variedad. «Realmente nos llevaron como uno de los suyos, y realmente nos han estado defendiendo en todo momento».

El álbum debut del cuarteto «Sweetburn», lanzado el 10 de agosto, representa más que una simple colección de canciones: es el sonido de un despertar cultural. En un paisaje donde K-Pop Precision se encuentra con la narración india, Wish ha creado algo sin precedentes: un grupo de chicas que se niega a elegir entre la ambición global y las raíces auténticas.

El peso de la expectativa podría haberlos aplastado. Después de todo, no solo se representan a sí mismos, están llevando los sueños de cada joven india que se preguntó por qué su país no podía producir su propia espinilla negra o pequeña mezcla. Pero según Zo, la presión se transformó en algo por completo: «Más que peso, se sintió como una emoción para nosotros. Creo que hemos estado al menos durante dos años trabajando juntos para desarrollarnos como grupo. Y sí, no parece una espera. Sentimos que estamos listos».

El productor Mikey McCleary, el arquitecto nacido en Nueva Zelanda detrás de su sonido, pasó más de dos años desarrollando el grupo antes de su debut público. El cuarteto se lanzó en marzo de 2024 después de ser reunido por McCleary y los equipos de su agencia de talentos DreamPop Entertainment and Management Company Bay Music House, y firmar con Sony Music. Su visión no era crear la respuesta de la India a los grupos de chicas existentes, sino algo realmente nuevo.

«Nuestro proceso creativo es muy diferente», explica Sim. «Mikey comenzó con nosotros un grupo muy orgánico, como si quería que nuestro proceso fuera muy colaborativo. Y así es como es con cualquier cosa, ya sea composición, coreografía, estilo, estamos muy involucrados en todo».

Este enfoque práctico se extiende a sus momentos creativos más íntimos. «Algunas de nuestras canciones realmente se han basado en nuestras sesiones de chai y terapia», revela Zo. «Entonces, cuando tenemos un pequeño descanso en el día, nosotros, como grupo, nos sentamos juntos en el estudio y discutimos nuestras vidas y, ya sabes, tenemos esa pequeña hermandad, movimiento de pandillas de niñas. Y a veces de ahí es de donde provienen las ideas de canciones».

Es esta autenticidad la que distingue en una industria a menudo criticada por los actos fabricados. «Cuando entramos en un estudio, trabajamos con nuestro equipo. Tenemos un productor, tenemos a Mikey, hay cuatro de nosotros, y nos sentamos juntos y decidimos de qué queremos hablar», dice Sim. «Así que es muy conversacional, es muy orgánico».

El álbum Sencillo principal «Was It» ejemplifica sus ambiciones interculturales. Una fusión afro-desi con el rapero Panther de MTV Hustle, la canción surgió de la pasión personal de Suchi: «Estoy obsesionada con los ritmos afro. Escucho mucho la música afro y amo la cultura africana, y ha habido un toque completo en la India de vibraciones afro». El éxito de la canción ha sido inmediato: actualmente aparece en la lista de reproducción Viral 50 India de Spotify.

Pero «Sweetburn» muestra su rango más allá de cualquier género. «Una cosa que realmente queríamos mostrar con nuestra música es nuestra versatilidad, nuestra diversidad», explica Zo. «Debido a que tenemos diferentes emociones. Tenemos diferentes estados de ánimo y diferentes vibraciones. Y también, solo como grupo, tenemos ese dulce sentido. También tenemos una picante y una ventaja para nosotros. Así que queríamos dar a todos la imagen completa de nosotros».

El componente visual resulta igualmente importante. Es «como una expresión de quiénes somos, que va más allá de la música», dice Ri. «Al igual que, por ejemplo, Zo y yo estamos muy interesados en la moda, y creo que también tenemos a las chicas también. Y luego, Suchi y yo, nos encanta bailar, y nos ayudamos en la coreografía. De hecho, como nuestros shows en vivo, la mayoría de ellos estamos coreografiados por nosotros».

Más allá de la música se encuentra una misión más profunda. «Definitivamente hay un sentido de responsabilidad, porque esto no se ha hecho en mucho tiempo», reconoce Sim. «Hubo una gran brecha, y siento que estamos aquí para representar a nuestros fanáticos más jóvenes, todas las jóvenes que nos admiran como modelos a seguir».

Esa representación significa todo para ZO: «Lo que todos queremos que las chicas jóvenes que escuchen nuestra música sientan es que pueden ser quienes son. Pueden atreverse a soñar, porque lo estamos haciendo. Estamos soñando como en el cielo, tratando de romper todas las barreras y que deberían ser seguros en su piel y quiénes son».

Sus aspiraciones se extienden mucho más allá de las fronteras de la India. Cuando se le preguntó sobre las ambiciones globales, la respuesta es inmediata y unificada. «El 100% de adquisición global es el sueño», declara RI. «El cielo es el límite».

La lista de deseos de Sim se lee como la mejor fantasía de una estrella pop: «En este punto, realmente queremos actuar en Coachella, ese es el sueño. Y me gustan muchos conciertos, festivales de música, para ir al show de Jimmy Fallon, que ha estado en mi lista de deseos. ¿Quién sabe? Un grupo indio podría ganar un Grammy».

Su confianza no está fuera de lugar. Con 174,000 oyentes mensuales de Spotify, 210,000 seguidores de Instagram y asociaciones de marca con Maybelline y Flying Machine, Wish ya ha demostrado su viabilidad comercial. Más importante aún, han demostrado algo que India no ha visto desde Viva: el poder de cuatro mujeres que apoyan los sueños de las demás mientras inspiran a innumerables otros a soñar más grandes.

«Estamos apuntando a todo», dice Zo. Para un grupo que ya ha roto un silencio de 22 años, «todo» podría estar al alcance.