Wirtz brilla en Anfield y el Liverpool vence 2-1 a los Wolves

VIVA – Florian Wirtz finalmente rompimos el punto muerto juntos Liverpool. El centrocampista ofensivo alemán anotó su primer gol desde que vistió el uniforme de los Rojos y ayudó a liderar la victoria por 2-1 sobre el Wolverhampton Wanderers en la continuación. primera división 2025/2026 en el estadio de Anfield, sábado 27 de diciembre de 2025.

Lea también: Golpe del Manchester City a la cima de la clasificación del Arsenal después de derrotar al Nottingham Forest, Rayan Cherki se convierte en un héroe del Boxing Day



Este gol fue un momento importante para Wirtz, que acaba de llegar procedente del Bayer Leverkusen en junio de 2025. Después de pasar 23 partidos en diversas competiciones sin un gol oficial, el jugador de 22 años finalmente consiguió su nombre en el marcador de la Premier League.

De hecho, el Liverpool no pareció convencer desde el primer minuto. El juego del equipo local se vio interrumpido a menudo y tuvo dificultades para penetrar la defensa. lobos. La intensidad del partido sólo aumentó hacia el final de la primera parte, y ese período se convirtió en el punto de inflexión del partido.

Lea también: ¡En curso! Enlace de transmisión en vivo del duelo de la Premier League entre Liverpool y Wolverhampton Wanderers



El empate finalmente se rompió en el minuto 41. Jeremie Frimpong hizo un movimiento agresivo desde la derecha antes de que el balón fuera dirigido a Ryan Gravenberch. El centrocampista holandés aprovechó con tranquilidad la ocasión para poner al Liverpool por delante por 1-0.

Anfield volvió a rugir un minuto después. Florian Wirtz apuñaló el área de los Wolves y recibió un pase maduro de Hugo Ekitike. Sin defensa, Wirtz disparó un disparo que el portero José Sa no supo anticipar. Este gol aseguró que el Liverpool cerrara la primera parte con una ventaja de dos goles.

Lea también: ¡En curso! Enlace de transmisión en vivo Premier League Nottingham Forest vs Manchester City



Al comenzar la segunda mitad, el ritmo de juego del Liverpool disminuyó. Los lobos aprovecharon la situación para contraatacar. Los resultados se vieron en el minuto 51 cuando Santiago Bueno anotó a balón parado. Aprovechó un lanzamiento de Alisson Becker para reducir el déficit a 2-1.

Quedarse atrás por un gol hizo que los Wolves parecieran más valientes. Mientras tanto, el Liverpool intentó responder con varias oportunidades. Florian Wirtz estuvo a punto de marcar su segundo gol en el minuto 61, pero su disparo salió desviado. Ryan Gravenberch tampoco logró aumentar su ventaja después de que su disparo en el minuto 66 fallara.

La presión del Wolves continuó hasta los últimos minutos del partido. La defensa del Liverpool tuvo que trabajar duro, pero la disciplina de la zaga de los Rojos pudo mantener su ventaja hasta que el árbitro pitó el final.