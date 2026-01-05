Winona Ryder sobre el final de Stranger Things y el hacha de Joyce decapitando a Vecna

Winona Ryder revelado recientemente a Netflix Tumdu que solo filmó el momento culminante en el que Joyce decapita a Vecna ​​con un hacha en el “Cosas más extrañas» final de la serie dos veces. La escena marcó la última de Ryder con el actor de Vecna ​​Jamie Campbell Bower.

«Amo mucho a Jamie», dijo Ryder. «Recuerdo cuando él estaba en esa posición y estábamos hablando de bandas, y él es la persona más encantadora. Entré ese día sólo para eso. No puedes ensayar una escena como esa. Sólo tienes que guardarla para la toma. Creo que solo lo hice dos veces».

La decapitación ocurre justo después de que Joyce le dice a Vecna: «Jodiste con la familia equivocada». Las líneas icónicas marcan los raros usos de la palabra F en la historia de “Stranger Things”.

«No hemos usado la palabra F en el programa y hemos estado buscando un momento para ella», dijo a Tudum el cocreador de la serie Matt Duffer. “Creo que Dacre [Montgomery, who played Billy] lo murmuró sin que nosotros quisiéramos que lo hiciera en ‘La prueba de la sauna’ de la temporada 3 [Episode 4]. Supongo que técnicamente esto no cuenta como la primera vez, pero estábamos buscando un momento real que mereciera un lenguaje más fuerte y lo hemos estado guardando y sentimos que, bueno, si vamos a llegar allí, este es el momento para ello. Démosselo a Winona”.

Ross Duffer dijo en una entrevista con Variedad que la sala de guionistas de «Stranger Things» debatió qué personaje debería darle el golpe final a Vecna ​​y que Joyce decapitara al villano «se sintió bien por muchas razones».

«Ella es una especie de madre de este grupo, la protectora», dijo Ross. «Y además, nunca la vimos golpear nada con ese hacha, así que nos pareció una forma muy satisfactoria de asestarle el golpe final a Vecna. Pero fue en realidad en el editorial, donde, mientras trabajábamos en ello, tuvimos los flashbacks iniciales de ella recordando a Bob y acumulando esa ira. Nos pareció correcto que no fuera solo un momento de ‘joder, sí’. También fue, en cierto modo, un momento catártico para nuestros personajes, que están purgando todo este trauma». Lo que se ha causado aquí no es sólo un momento de alegría y de pie, sino de recordar que este mal les ha causado tanto dolor”.

Matt Duffer agregó: Recuerdo haber trabajado con nuestro editor y nuestro compositor y simplemente hablar con ellos y decirles: ‘Hagamos de esta la decapitación más emotiva de la historia’. Ese era el objetivo”.

“Cosas más extrañas 5”se transmite en su totalidad en Netflix.