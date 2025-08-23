‘Winds, Talk to Me’ gana el corazón de Sarajevo en el Festival de Cine de Sarajevo

Cineasta serbio Stefan Djordjevic«Los vientos, hablar conmigo», una exploración de la relación madre-hijo, ganó el corazón de Sarajevo por el mejor largometraje en el 31 Festival de Cine de Sarajevo.
La película está inspirada en las propias experiencias de đorđević, y está protagonizada por miembros de su familia. Se centra en Stefan, quien se reúne con su familia para celebrar el cumpleaños de su abuela por primera vez desde que murió su madre. Este regreso a casa, impulsado por el impulso de Stefan de completar una película sobre su madre, así como un intento de hacer las paces rescatando a un perro callejero, encenderá un viaje introspectivo.
El jurado dijo que đorđević «adopta un enfoque formalmente audaz e inquisitivo de su tema muy personal, trabajando con sus colaboradores para combinar elementos de ficción y documental en una película de melancolía y belleza delicada».
El premio al mejor director fue para la directora serbia Ivana Mladenović para «Sorella di Clausura», una historia sobre una mujer de Rumania rural que se enamora de un músico balcánico después de verlo en la televisión. El jurado dijo: «El espíritu punk nunca está muy lejos en esta película hábilmente dirigida, que fluye como un río Dostojevskean, apilando el fracaso al fracaso, para finalmente llegar a una comedia romántica, pero sin el romance».
El premio a la mejor actriz fue para las actrices de «Fantasy», Sarah Al Saleh, Alina Juhart, Mia Skrbinac y Mina Milovanovic.
La película sigue a los mejores amigos Mihrije, Sina y Jasna, que tienen poco más de veinte años. Viven en Eslovenia y se niegan a ajustarse al sistema conservador en el que viven. Su mundo está al revés cuando se encuentran con Fantasy, una mujer transgénero.
El jurado dijo: «En una película que explora las distancias entre cómo nos entendemos a nosotros mismos y cómo los demás nos perciben, nuestro conjunto de actrices talentosas trajo un gran carisma y autenticidad a sus roles».
El premio al Mejor Actor fue para Andrija Kuzmanović para «Yugo Florida», que se centra en Zoran, cuya vida incómoda y casi inútil se pone al revés cuando su padre separado e intolerable es diagnosticado con una enfermedad terminal y Zoran se compromete a ayudarlo durante sus últimas semanas.
El jurado dijo que «trae profundidad y complejidad a una actuación de simplicidad engañosa, ya que su personaje lucha por desaprender toda una vida de evitar la cercanía emocional».
Premios del 31º Festival de Cine de Sarajevo
Programa de competencia – largometraje
Jurado: Sergei Loznitsa, Presidente (director y escritor, Ucrania), Dragan Mićanović (actor, Serbia), Emanuel Pârvu (director, escritor, actor, Rumania), Ena Sendiejarević (director, escritor, Bosnia y Herzegovina, Netherlands)
Heart of Sarajevo para el mejor largometraje
Viento, hablar conmigo (veterinario, hablar conmigo)
Serbia, Eslovenia, Croacia
Director: Stefan Djordjevic
Productores: Dragana Jovović, Ognjen Glavonić, Stefan Ivančić
Premio por un monto de € 16,000.
Declaración del jurado: «El cineasta detrás de nuestra mejor película adopta un enfoque formalmente audaz e inquisitivo para su tema muy personal, trabajando con sus colaboradores para combinar elementos de ficción y documental en una película de melancolía y belleza delicada».
Corazón de Sarajevo al mejor director
Ivana Mladenovic, Sorella di Clausura
Rumania, Serbia, Italia, España
Premio por un monto de € 10,000.
Declaración del jurado: «El espíritu punk nunca está muy lejos en esta película hábilmente dirigida, que fluye como un río Dostojevskean, apilando el fracaso al fracaso, para finalmente llegar a una comedia romántica, pero sin el romance».
Corazón de Sarajevo a la mejor actriz
Fantasy Ensemble – Sarah Al Saleh, Alina Juhart, Mia Skrbinac, Minavanovic
Eslovenia, Macedonia del Norte
Premio por un monto de € 2,500.
Declaración del jurado: «En una película que explora las distancias entre cómo nos entendemos a nosotros mismos y cómo los demás nos perciben, nuestro conjunto de actrices talentosas trajo un gran carisma y autenticidad a sus roles».
Corazón de Sarajevo al mejor actor
Andrija Kuzmanovic, Yugo Florida
Serbia, Bulgaria, Francia, Croacia, Montenegro
Premio por un monto de € 2,500.
Declaración del jurado: «Nuestro mejor actor aporta profundidad y complejidad a una actuación de simplicidad engañosa, ya que su personaje lucha por desaprender toda una vida para evitar la cercanía emocional».
Programa de CompTetition – Film documental
Jurado: Blake Levin (Promton,)
Heart of Sarajevo para la mejor película documental
Nuestro momento llegará (nuestro momento llegará)
Austria
Director: Ivette Löcker
Premio por un monto de € 4.000.
Declaración del jurado: “El premio Heart of Sarajevo a la mejor película documental va a una película que combina la belleza y los desafíos de crear unión, con la generosidad y el rigor de hacer películas en la intimidad de la vida que se vive.
Heart of Sarajevo para el mejor documental corto
La tierra del hombre (Kebis Misto)
Georgia, Hungría
Director: Mariam Bakacho Khachvani
Premio por un monto de € 2,000.
Declaración del jurado: «A una película que trae adelante y desafía una costumbre de siglos de antigüedad. Con un trabajo de cámara discreto, pero íntimo, y con una edición precisa, se nos presentan una película que dice mucho sobre la injusticia y la integridad».
Premio al jurado especial
En el infierno con Ivo
Bulgaria, Estados Unidos
Director: Kristina Nikolova
Premio por un monto de € 2,500.
Declaración del jurado: «[The award is given] Para la habilidad hábil del cineasta para dejar que el carisma y el talento de su sujeto de Iconoclast estallen en la pantalla, dando forma a una narración de las actuaciones de Ivo que empujan al público a incomodidad con la honestidad, la compasión y la conexión «.
Mención especial
De creer que el retrato me salvó (creo que me guardo retrato)
Kosovo, Países Bajos
Director: Alban Muja
Declaración del jurado: «[The award is given] a una película formalmente atrevida que utiliza la recreación para contar una historia de supervivencia durante la guerra, así como al poder del arte «.
Programa de competencia – cortometrajes
Jurado: Teresa Cavina (programador del festival y médico de guión, Italia), Cem Demirer (director de fotografía y directora, Turquía) y Nebojša Slijepčević (Director y escritor, Croacia)
Heart of Sarajevo para el mejor cortometraje
Invierno en marzo (la nieve nos envía)
Armenia, Estonia, Francia, Bélgica
Director: Natalia Mirzoyan
Premio por un monto de € 2,500.
Declaración del jurado: «El corazón de Sarajevo va a la película hecha con precisión excepcional y creatividad sorprendente. Es una historia auténtica de conflicto interno que viene de enfrentar a su país que cae en el abismo moral».
Mención especial
Eraserhead en una bolsa de compras tejida
Bulgaria
Director: Lili Koss
Declaración del jurado: «La mención especial es para la película juguetona que se establece en el contexto de los 90 búlgaros, donde los niños, dejados para crecer por sí mismos, inventan su propio mundo. La narración emerge sutilmente de interacciones humanas inteligentes y creíbles, dirigidas con energía juvenil y respaldada por una vívida cinematografía».
Programa de competencia – Cine de estudiantes
Jurado: Miroslav Mandić (director y escritora, Bosnia y Herzegovina), Nađa Petrović (escritora, guionista y directora, Serbia) y Yorgos Tsourgiannis (productor, Grecia)
Corazón de Sarajevo para la mejor película para estudiantes
Tarik
Serbia
Director: Adem Tutic
Premio por un monto de € 1,000.
Declaración del jurado: “Un adolescente flota a través de los espacios que definen su juventud, gracias a un enfoque visual dominado por la profundidad de campo difusa, apoyada por una intensa actuación y un diálogo crujiente. No es una levitación soñadora, sino las dificultades causadas por la masculinidad tóxica de sus compañeros y su familia, principalmente por su alma sensible. [The prize is given] para la estética deliberada que emplean medios notablemente escasos y, por lo tanto, transmiten acertadamente importantes problemas narrativos, para los detalles que se consideran y se tejen sutilmente en la narrativa «.
Premio especial por promover la igualdad de género
Jurado: Anna Croneman (productora y directora ejecutiva del Instituto de Cine Sueco, Suecia), Ivan Marinović (directora, escritora y productora, Montenegro) y Norika SEFA (director y escritor, Kosovo)
Dios no ayudará (Dios no ayudará)
Croacia, Italia, Rumania, Grecia, Francia
Director: Hana Jusic
Premio por un monto de € 7,500.
Premio especial de perspectivas juveniles
Jurado: Anja Jokić (Especialista en políticas juveniles, Serbia), Eréndira Núñez Larios (productor, México) y Milán Stojanović (productente, Serbia)
DJ Ahmet
Macedonia del Norte, República Checa, Serbia, Croacia
Director: Georgi M. Unkovski
Premio por un monto de € 7,500.
Premios de socios
Candidato de cortometrajes de la Academia de Cine Europea
Jurado: Gregor Božič (director, director de fotografía, Eslovenia), Kasia Karwan (consultor de cine, Polonia) y Dominique Welinski (productor y consultor de cine, Francia)
Cosas ocultas desde la base del mundo
Grecia, Estados Unidos
Director: Kevin Walker, Irene Zaharadis
El ganador recibe candidatura para el premio al mejor premio de cortometraje de la Academia de Cine Europea.
Premio CICAE
Jurado: Alexander Omar Lang (Curador y programador de cine, Alemania), Sylvie da Rocha (Director Artístico, Cinema Zola, Portugal) y Diego Ginartes Rodríguez (curador de películas, programador y productor cultural, España)
Caracol
Austria, Alemania
Director: Elsa Kresmer, Levin Peter
Premio de cineuropa
Jurado: Srdjan Kurpjel (compositor y editor de sonido, Bosnia y Herzegovina) y Alfonso Rivera (periodista y crítico de cine, España)
DJ Ahmet
Macedonia del Norte, República Checa, Serbia, Croacia
Director: Georgi M. Unkovski