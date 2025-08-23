‘Winds, Talk to Me’ gana el corazón de Sarajevo en el Festival de Cine de Sarajevo

Cineasta serbio Stefan Djordjevic«Los vientos, hablar conmigo», una exploración de la relación madre-hijo, ganó el corazón de Sarajevo por el mejor largometraje en el 31 Festival de Cine de Sarajevo.

La película está inspirada en las propias experiencias de đorđević, y está protagonizada por miembros de su familia. Se centra en Stefan, quien se reúne con su familia para celebrar el cumpleaños de su abuela por primera vez desde que murió su madre. Este regreso a casa, impulsado por el impulso de Stefan de completar una película sobre su madre, así como un intento de hacer las paces rescatando a un perro callejero, encenderá un viaje introspectivo.

El jurado dijo que đorđević «adopta un enfoque formalmente audaz e inquisitivo de su tema muy personal, trabajando con sus colaboradores para combinar elementos de ficción y documental en una película de melancolía y belleza delicada».

El premio al mejor director fue para la directora serbia Ivana Mladenović para «Sorella di Clausura», una historia sobre una mujer de Rumania rural que se enamora de un músico balcánico después de verlo en la televisión. El jurado dijo: «El espíritu punk nunca está muy lejos en esta película hábilmente dirigida, que fluye como un río Dostojevskean, apilando el fracaso al fracaso, para finalmente llegar a una comedia romántica, pero sin el romance».

El premio a la mejor actriz fue para las actrices de «Fantasy», Sarah Al Saleh, Alina Juhart, Mia Skrbinac y Mina Milovanovic.

La película sigue a los mejores amigos Mihrije, Sina y Jasna, que tienen poco más de veinte años. Viven en Eslovenia y se niegan a ajustarse al sistema conservador en el que viven. Su mundo está al revés cuando se encuentran con Fantasy, una mujer transgénero.

El jurado dijo: «En una película que explora las distancias entre cómo nos entendemos a nosotros mismos y cómo los demás nos perciben, nuestro conjunto de actrices talentosas trajo un gran carisma y autenticidad a sus roles».

El premio al Mejor Actor fue para Andrija Kuzmanović para «Yugo Florida», que se centra en Zoran, cuya vida incómoda y casi inútil se pone al revés cuando su padre separado e intolerable es diagnosticado con una enfermedad terminal y Zoran se compromete a ayudarlo durante sus últimas semanas.

El jurado dijo que «trae profundidad y complejidad a una actuación de simplicidad engañosa, ya que su personaje lucha por desaprender toda una vida de evitar la cercanía emocional».

Premios del 31º Festival de Cine de Sarajevo

Programa de competencia – largometraje

Jurado: Sergei Loznitsa, Presidente (director y escritor, Ucrania), Dragan Mićanović (actor, Serbia), Emanuel Pârvu (director, escritor, actor, Rumania), Ena Sendiejarević (director, escritor, Bosnia y Herzegovina, Netherlands)

Heart of Sarajevo para el mejor largometraje

Viento, hablar conmigo (veterinario, hablar conmigo)

Serbia, Eslovenia, Croacia

Director: Stefan Djordjevic

Productores: Dragana Jovović, Ognjen Glavonić, Stefan Ivančić

Premio por un monto de € 16,000.

Declaración del jurado: «El cineasta detrás de nuestra mejor película adopta un enfoque formalmente audaz e inquisitivo para su tema muy personal, trabajando con sus colaboradores para combinar elementos de ficción y documental en una película de melancolía y belleza delicada».

Corazón de Sarajevo al mejor director

Ivana Mladenovic, Sorella di Clausura

Rumania, Serbia, Italia, España

Premio por un monto de € 10,000.

Declaración del jurado: «El espíritu punk nunca está muy lejos en esta película hábilmente dirigida, que fluye como un río Dostojevskean, apilando el fracaso al fracaso, para finalmente llegar a una comedia romántica, pero sin el romance».

Corazón de Sarajevo a la mejor actriz

Fantasy Ensemble – Sarah Al Saleh, Alina Juhart, Mia Skrbinac, Minavanovic

Eslovenia, Macedonia del Norte

Premio por un monto de € 2,500.

Declaración del jurado: «En una película que explora las distancias entre cómo nos entendemos a nosotros mismos y cómo los demás nos perciben, nuestro conjunto de actrices talentosas trajo un gran carisma y autenticidad a sus roles».

Corazón de Sarajevo al mejor actor

Andrija Kuzmanovic, Yugo Florida

Serbia, Bulgaria, Francia, Croacia, Montenegro

Premio por un monto de € 2,500.

Declaración del jurado: «Nuestro mejor actor aporta profundidad y complejidad a una actuación de simplicidad engañosa, ya que su personaje lucha por desaprender toda una vida para evitar la cercanía emocional».

Programa de CompTetition – Film documental

Jurado: Blake Levin (Promton,)

Heart of Sarajevo para la mejor película documental

Nuestro momento llegará (nuestro momento llegará)

Austria

Director: Ivette Löcker

Premio por un monto de € 4.000.

Declaración del jurado: “El premio Heart of Sarajevo a la mejor película documental va a una película que combina la belleza y los desafíos de crear unión, con la generosidad y el rigor de hacer películas en la intimidad de la vida que se vive.

Heart of Sarajevo para el mejor documental corto

La tierra del hombre (Kebis Misto)

Georgia, Hungría

Director: Mariam Bakacho Khachvani

Premio por un monto de € 2,000.

Declaración del jurado: «A una película que trae adelante y desafía una costumbre de siglos de antigüedad. Con un trabajo de cámara discreto, pero íntimo, y con una edición precisa, se nos presentan una película que dice mucho sobre la injusticia y la integridad».

Premio al jurado especial

En el infierno con Ivo

Bulgaria, Estados Unidos

Director: Kristina Nikolova

Premio por un monto de € 2,500.

Declaración del jurado: «[The award is given] Para la habilidad hábil del cineasta para dejar que el carisma y el talento de su sujeto de Iconoclast estallen en la pantalla, dando forma a una narración de las actuaciones de Ivo que empujan al público a incomodidad con la honestidad, la compasión y la conexión «.

Mención especial

De creer que el retrato me salvó (creo que me guardo retrato)

Kosovo, Países Bajos

Director: Alban Muja

Declaración del jurado: «[The award is given] a una película formalmente atrevida que utiliza la recreación para contar una historia de supervivencia durante la guerra, así como al poder del arte «.

Programa de competencia – cortometrajes

Jurado: Teresa Cavina (programador del festival y médico de guión, Italia), Cem Demirer (director de fotografía y directora, Turquía) y Nebojša Slijepčević (Director y escritor, Croacia)

Heart of Sarajevo para el mejor cortometraje

Invierno en marzo (la nieve nos envía)

Armenia, Estonia, Francia, Bélgica

Director: Natalia Mirzoyan

Premio por un monto de € 2,500.

Declaración del jurado: «El corazón de Sarajevo va a la película hecha con precisión excepcional y creatividad sorprendente. Es una historia auténtica de conflicto interno que viene de enfrentar a su país que cae en el abismo moral».

Mención especial

Eraserhead en una bolsa de compras tejida

Bulgaria

Director: Lili Koss

Declaración del jurado: «La mención especial es para la película juguetona que se establece en el contexto de los 90 búlgaros, donde los niños, dejados para crecer por sí mismos, inventan su propio mundo. La narración emerge sutilmente de interacciones humanas inteligentes y creíbles, dirigidas con energía juvenil y respaldada por una vívida cinematografía».

Programa de competencia – Cine de estudiantes

Jurado: Miroslav Mandić (director y escritora, Bosnia y Herzegovina), Nađa Petrović (escritora, guionista y directora, Serbia) y Yorgos Tsourgiannis (productor, Grecia)

Corazón de Sarajevo para la mejor película para estudiantes

Tarik

Serbia

Director: Adem Tutic

Premio por un monto de € 1,000.

Declaración del jurado: “Un adolescente flota a través de los espacios que definen su juventud, gracias a un enfoque visual dominado por la profundidad de campo difusa, apoyada por una intensa actuación y un diálogo crujiente. No es una levitación soñadora, sino las dificultades causadas por la masculinidad tóxica de sus compañeros y su familia, principalmente por su alma sensible. [The prize is given] para la estética deliberada que emplean medios notablemente escasos y, por lo tanto, transmiten acertadamente importantes problemas narrativos, para los detalles que se consideran y se tejen sutilmente en la narrativa «.

Premio especial por promover la igualdad de género

Jurado: Anna Croneman (productora y directora ejecutiva del Instituto de Cine Sueco, Suecia), Ivan Marinović (directora, escritora y productora, Montenegro) y Norika SEFA (director y escritor, Kosovo)

Dios no ayudará (Dios no ayudará)

Croacia, Italia, Rumania, Grecia, Francia

Director: Hana Jusic

Premio por un monto de € 7,500.

Premio especial de perspectivas juveniles

Jurado: Anja Jokić (Especialista en políticas juveniles, Serbia), Eréndira Núñez Larios (productor, México) y Milán Stojanović (productente, Serbia)

DJ Ahmet

Macedonia del Norte, República Checa, Serbia, Croacia

Director: Georgi M. Unkovski

Premio por un monto de € 7,500.

Premios de socios

Candidato de cortometrajes de la Academia de Cine Europea

Jurado: Gregor Božič (director, director de fotografía, Eslovenia), Kasia Karwan (consultor de cine, Polonia) y Dominique Welinski (productor y consultor de cine, Francia)

Cosas ocultas desde la base del mundo

Grecia, Estados Unidos

Director: Kevin Walker, Irene Zaharadis

El ganador recibe candidatura para el premio al mejor premio de cortometraje de la Academia de Cine Europea.

Premio CICAE

Jurado: Alexander Omar Lang (Curador y programador de cine, Alemania), Sylvie da Rocha (Director Artístico, Cinema Zola, Portugal) y Diego Ginartes Rodríguez (curador de películas, programador y productor cultural, España)

Caracol

Austria, Alemania

Director: Elsa Kresmer, Levin Peter

Premio de cineuropa

Jurado: Srdjan Kurpjel (compositor y editor de sonido, Bosnia y Herzegovina) y Alfonso Rivera (periodista y crítico de cine, España)

DJ Ahmet

Macedonia del Norte, República Checa, Serbia, Croacia

Director: Georgi M. Unkovski