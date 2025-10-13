William Nylander envía un mensaje de agradecimiento durante las vacaciones en Canadá

El Hojas de arce de Toronto perdió a un miembro importante de su plantilla este verano. Mitch Marner se unió a los Vegas Golden Knights en un acuerdo de firma e intercambio antes de que comenzara la Agencia Libre de la NHL. Sin embargo, todavía tienen un muy buen equipo. Por ejemplo, William Nylander sigue siendo miembro de este equipo.

Nylander, al igual que Marner antes de la temporada baja pasada, ha pasado toda su carrera en Toronto. La ex octava selección general también tiene un contrato a largo plazo. Firmó un contrato de ocho años con Toronto el 8 de enero de 2024.

Nylander ha grabado su nombre en la historia de la franquicia hasta este momento. Está entre los 10 mejores de todos los tiempos en términos de goles, asistencias y puntos en la historia de la franquicia. Ya suma cuatro puntos en dos partidos este año. Y, en general, es uno de los mejores jugadores de la liga.

Desafortunadamente, los Maple Leafs no tienen mucho éxito en la postemporada con él. De hecho, Toronto tiene sólo dos victorias en series de playoffs con Nylander. No es el tipo de éxito que el equipo quería tener, pero tienen la esperanza de lograrlo en el futuro.

Nylander, sin embargo, está concentrado en tener éxito con los Maple Leafs. Recientemente ayudó a sus compañeros de equipo Simon Benoit y Max Domi a repartir comidas a las personas sin hogar en el Día de Acción de Gracias en Canadá. y el estaba sintiéndose muy agradecido él mismo en el momento.

«Estoy agradecido de jugar aquí, de vivir aquí. Lo he hecho durante toda mi carrera. Es todo lo que he conocido», dijo Nylander a NHL.com.

«Devolver y ayudar a las personas que necesitan ayuda, creo que es muy especial. Siempre he sido así. Quiero decir, estoy agradecido por lo que tengo y, ya sabes, comparto un poquito».

La postura de William Nylander sobre la persecución de la Copa Stanley

Una historia importante que rodea a Nylander y sus compañeros de equipo es su búsqueda de la Copa Stanley. Toronto no gana la Copa desde 1967. Han estado cerca en unas pocas temporadas. Pero más recientemente, no han podido entregar un campeonato a la ciudad de Toronto.

Y la base de fans de los Maple Leafs tiene muchas ganas de ver una Copa Stanley. El hockey está arraigado en la cultura de la ciudad. Ganar una Copa Stanley significaría más que cualquier otro campeonato.

Nylander sabe lo difícil que es ganar la Copa. Ciertamente quiere quitárselo por encima de la cabeza. Sin embargo, no se preocupa demasiado por eso. Él cree que todo se arreglará algún día.

“Creo que, eventualmente, tendrá que suceder”, dijo recientemente a Hockey Night en Canadá. «Espero que suceda mientras esté en Toronto y sigo jugando. Pero eventualmente sucederá. Esa es la forma en que lo veo».

Las hojas de arce tienen un comienzo de arriba a abajo

La temporada 2025-26 tiene solo dos juegos para Toronto. Y esos dos partidos han mostrado algunos altibajos con este equipo. Los Maple Leafs ganaron su primer partido por un marcador de 5-2 contra los Canadienses de Montreal. Sin embargo, el segundo partido no fue tan bien.

Las cosas empezaron bastante bien contra el Alas rojas de Detroit. Tenían una ventaja de 2-0 después de un período y parecían tener el control. Sin embargo, Detroit se recuperó y finalmente ganó 6-3.

Sin embargo, Nylander y sus compañeros de equipo de Maple Leafs tienen la oportunidad de obtener cierta venganza al comienzo de la temporada. Toronto y Detroit se enfrentan nuevamente el lunes por la tarde en Toronto, justo antes de que los Azulejos de Toronto reciban a los Marineros de Seattle para el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.