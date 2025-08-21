Willem Dafoe sobre la reacción ‘antisemita’ a la ‘última tentación de Cristo’

Willem Dafoequien esta en el Festival de Cine de Sarajevo Para recibir el Premio Honorario Heart of Sarajevo, así como apoyar a la «fiesta de cumpleaños» de Miguel Ángel Jiménez, dio una clase magistral de carrera en profundidad donde habló sobre algunos de sus papeles más emblemáticos. También, muy brevemente, tocó la política estadounidense actual.

Hablando sobre su papel nominado al Oscar en el drama 2017 de Sean Baker «The Florida Project», Dafoe recordó dar una entrevista a Larry King en el lanzamiento de la película cuando Estados Unidos ingresó a la primera administración de Trump. En la ocasión, el actor dijo que Estados Unidos «no iba en la dirección correcta». Cuando el moderador abrió un espacio para que el actor reflexionara sobre si él cree que el país todavía está mal dirigido, Dafoe se mantuvo en silencio, antes de preguntar: «Tienes que estar bromeando con esta pregunta, ¿verdad?»

«Si sabes algo sobre mí y lo haces, esa no es una pregunta real», agregó simplemente, pasando al siguiente tema.

Mirando hacia atrás en su carrera, el actor discutió otro tema controvertido: Martin Scorsese«La última tentación de Cristo», donde desempeñó el papel titular. El actor dijo que pensaba que era un «papel hermoso», explorando «la parte humana de Jesús» como un tipo «que rechaza la responsabilidad que le da».

«Es uno de mis roles favoritos porque era muy exigente», continuó. «Estás en cada disparo. Teníamos muy pocos recursos, disparamos muy rápido, sin dinero, pero esa era la forma de dispararlo porque no nos distrayimos por el espectáculo. Solo podíamos hacer lo que hacemos. Había una belleza, una gracia y simplicidad».

Cuando se le preguntó si pensaba que la calentada reacción a la película era impactante, el actor estuvo de acuerdo, y agregó que la controversia fue en su mayoría «impulsada por el derecho religioso que necesitaba algo para energizar su causa». Añadió: «Se quejaron de la idea de la película. No la habían visto».

«Luego se transformó en algo extraño sobre los judíos en Hollywood y se convirtió en algo antisemita», agregó. “Se disparó. [it]. Me sorprendió porque en una era de películas y porno súper violentos, esta es una película que intentaba abordar la naturaleza de la fe. Fue un intento sincero «.

El actor bromeó cuando le preguntó si «disfrutaba» de la experiencia de ser crucificado, diciendo que era «una experiencia». «Puse a cualquiera de ustedes en una cruz y tendrás una experiencia. De hecho, si todo esto va al infierno, puedo encontrar un parche de tierra y convertirlo en una experiencia».

Comentando sobre su papel como Norman Osborn/Goblin Green en el «Spider-Man» de Sam Raimi, Dafoe dijo que «realmente disfrutaba jugar ese papel, particularmente el original».

«El ‘Spider-Man’ original fue muy divertido porque dentro de una escena podría cambiar de muy dramático a muy cómico, lo cual es muy difícil de hacer. Tiene un gran sentido del humor, pero no es ligero. Y me gusta hacer las cosas de acción. Cuando el primer ‘hombre de la araña’ se hizo, todavía estaba usando cables. Fue menos CGI y es un atletismo porque es un atletismo. Es un atletismo. Lo que está atleta. Es muy urbano, es muy ortugal, es muy tangable. Eso, y eso es lo que buscas como actor «.

Al pedir sus propias acrobacias, Dafoe dijo que no «quiere brechas» en su actuación. «Desea asumir la responsabilidad de todo para que todos los puntos se conecten. Cuando está trabajando en un papel, no sabe si va a funcionar o no, pero lo mejor que puede hacer es estar allí para cada acción».

El actor habló sobre sus frecuentes colaboradores, como Abel Ferrara («La colaboración es muy personal, y a veces vamos de un lado a otro, no sé quién es el director. Es muy fluido») y Paul Schrader («siempre tiene muchas ideas, pero no trabaja con los actores.

Dafoe está actualmente en preproducción en su cuarta colaboración con el director inglés, y dijo que le encanta trabajar con Eggers debido a su intrincada investigación. «Les está dando material que me emociona; me excita», agregó. «¿Quién sabía que tenía interés en los años 1300 en Inglaterra? Te seduce a estar en ese mundo. Es un tipo apasionado e inteligente. Me gusta su sensibilidad estética, y es muy amable. Es un paquete completo».