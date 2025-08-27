Willem Dafoe habla importancia de los festivales y la experiencia teatral

Cuatro veces actor nominado al Oscar Willem Dafoe («Pelotón», «pobres cosas»), uno de los beneficiarios de un Premio Honorario Heart of a Sarajevo por logro profesional, se tomó el tiempo entre su clase magistral con entradas agotadas y presentando a la «fiesta de cumpleaños» de Miguel Ángel Jimenez para visitar el Variedad Salón, presentado por el Festival de Cine de Sarajevo y BH Telecom.

La visita marcó el regreso de Dafoe a la capital de Bosnia 25 años después de presentar la «fábrica de animales» de Steve Buscemi. «El festival realmente prospere y crece», observó. «Acabo de hablar, y fue una recepción muy entusiasta. La gente cree en el cine, así que siempre estoy feliz de ir a donde están esas personas».

El actor, por supuesto, está muy acostumbrado a estar en el sendero del festival. Después de Sarajevo, Dafoe se dirigirá a Venecia para estrenar la «fama tardía» de Kent Jones y «The Souffleur» de Gastón Solnicki, luego Toronto para «El hombre en mi sótano» de Nadia Latif.

«Los festivales son tremendamente importantes, particularmente para películas pequeñas e internacionales financiadas a través de coproducciones», observó. «Es importante hacer que se vean, para que las personas detrás de ellos. Te rompe el corazón cuando haces algo en lo que crees, y crees que es una película hermosa, y no se ve. Haces todo lo que puedes para tratar de ayudar a promoverlo».

«Los festivales te presentan a los nuevos cineastas, y también elevan el discurso sobre el cine, y eso mantiene el cine vivo y feliz», concluyó.

Dafoe, cuya carrera abarca más de cinco décadas y más de 150 proyectos, ha trabajado con cineastas establecidos como Oliver Stone, Martin Scorsese y William Friedkin, pero también colaborado con directores de primer tiempo y prometedor, trabajando con nombres como Sean Baker y Robert Eggers al principio de sus carreras.

El actor dijo que los cineastas experimentados tienen un «cierto tipo de experiencia, de oficios elevados». «Pero a veces han visto mejores días, donde las personas más jóvenes que están al comienzo de sus carreras están tan excitadas, y a veces es bueno no saber nada mejor. A medida que te sienten, existe la posibilidad de que cierto tipo de corrupción y rutina puedan arrastrarse a tu trabajo.

En cuanto al futuro de una industria de la que ha formado parte durante casi medio siglo, a Dafoe está preocupado por la devaluación de la experiencia teatral («si no prestas atención, si no vas a las películas desafiantes que requieren tu atención, entonces no vas a ser recompensado con una experiencia especial. Eso es de lo que me preocupa»), pero también «se enciende» sobre el trabajo que ha alineado, entre las nuevas colaboraciones con huevos.

«La película en cierto nivel está en crisis, pero estoy encontrando muchas cosas geniales que hacer y estoy emocionado», dijo.