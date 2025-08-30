Willem Dafoe en un drama de Bohemia entonces y ahora

En Kent Joneses lírico y encantador «Fama tardía» Willem Dafoe Toca un poeta olvidado de Nueva York que una vez tuvo un momento. Era 1979, y el personaje de Dafoe, Ed Saxberger, era parte de la escena del centro: los punks y los artistas y los inadaptados exhibicionistas de Warhol/Waters que vivían casi nada en el East Village y sus subvenciones miserables, pasando el rato y yendo a las fiestas de loft, pero a veces creaban cosas. Ed publicó un libro de poesía, titulado «Way Past Go», que lo colocó al borde de lo que estaba sucediendo. Durante un tiempo, vivió el sueño bohemio. Pero la década de 1980 estaba a la vuelta de la esquina, y la poesía no paga el alquiler. Entonces Ed, cuando lo conocemos en la actualidad, ya no es un poeta. Es un hombre que ha estado trabajando en la oficina de correos durante 37 años (como lo hizo Charles Bukowski en los años 50 y 60), y ahora vive una vida de anonimato desaliñado. Cada noche sale en el mismo bar del vecindario con sus amigos de clase trabajadora que no tienen idea de que alguna vez fue escritor.

Al principio, mientras camina hacia su desmoronado edificio de apartamentos de Manhattan, Ed es detenido por un joven que lo mira desde el otro lado de la calle. El compañero de preppie recortado se presenta a sí mismo como Meyers (Edmund Donovan) y explica que leía «Way Pass Go», y cree que es una obra maestra. Para él, Ed no es un fantasma de un poeta que nadie recuerda; Es un dios de un escritor que compuso algo atemporal. Y como explica Meyers, él no es el único que se siente así. Tiene un grupo de amigos que regularmente se reúnen para hablar sobre el arte y la vida y todo lo demás, y todos han leído «muy pasando», y todos piensan que Ed es él. Quieren conocerlo.

Dafoe juega este encuentro con un resplandor crestado astuto. Nuestro instinto es imaginar que Ed se vería halagado y conmovido sabiendo que alguien recuerda (y ama) su libro. Pero Dafoe, con ojos embrujados y una sonrisa lenta, te muestra que Ed apenas puede asimilarlo. No es solo que sus días de poesía estén décadas detrás de él; es que no es ese persona ya no. Pero debajo de una cierta difusión de América Medio, es un tipo afable, y Meyers sigue engañándolo. Entonces, después de un tiempo, Ed acepta aparecer en esa taberna para conocer a sus fanáticos de los últimos días Zoomer.

Una de las observaciones comunes sobre cineastas como Jean Renoir, Robert Altman y Jonathan Demme es que ven la humanidad de todos en la pantalla. Eso es muy cierto para Kent Jones, quien hizo su primera característica dramática, la desgarradora «Diane» en 2018; Protagonizó a Mary Kay Place, en una actuación reveladora, como un boom de envejecimiento que negociaba un pasado que estaba tan vivo para ella que podía tocarlo. Viendo «fama tardía», sentí el mismo aguijón agridulce de la humanidad, excepto que lo que es especial sobre la voz de Jones fue un alivio aún más alto para mí esta vez. Tiene un estilo que es muy naturalista, pero de una manera notablemente ávida. Su cámara sigue a los actores, rastreando movimientos y pensamientos, a menudo se acerca a ellos. Lo que conduce esa cámara, en una palabra, es curiosidad.

Kent Jones es un cineasta que es profundamente y dramáticamente curioso, y esa es una cualidad que comparte con el guionista de la película, Samy Burch, quien escribió «mayo-diciembre». En «fama tardía», Jones llena la pantalla con personas sobre las que quiere saber más. La película, como «Diane», tiene un personaje central fascinante, y una vez más vemos a ese personaje con una comunidad que apoya hasta cierto punto, aunque no sin sus ilusiones insidiosas. Ed, en «fama tardía», realiza un viaje, en su pasado, pero realmente en la cuestión de si quién era y qué era puede existir en el presente.

Cuando aparece por primera vez para conocer a Meyers y sus amigos, parecen tener mucho en común. Pero Ed se presenta a sí mismo una reticencia cortesana sin lujos que es a la misma cortesía y precaución. Se está preguntando lo mismo que somos: ¿quiénes son estas personas: esta nueva generación de amantes de la poesía sentados y bebiendo en East Village? En la taberna, donde ocupan el gran espacio abierto de arriba (al otro lado de la habitación desde una mesa de «influyentes» consideran su némesis), declaran y debaten sus pasiones y sus valores. En su mayoría son graduados universitarios recientes, de NYU y otros paraísos de élite. Aman el arte, real arte. No aman la tecnología o las redes sociales. Todos se refieren entre sí por sus apellidos, una afectación destinada a evocar la dureza de la década de 1920. Y como grupo, se llaman a sí mismos la sociedad de entusiasmo: un nombre tonto, sin duda, pero la tontería es parte de ella, una reprensión al cinismo de cadera que resuelve a las personas de la pasión.

«Fama tardía», que reconfigura una novela publicada póstumamente de Arthur Schnitzler (quien escribió la novela de 1926 «Dream Story», en la que se basó «Eyes Wide Wide»), toma la forma de un dúo en expansión entre Ed y su nuevo culto ilustrado de seguidores y fanáticos. Lo que es cautivador de la película es cómo utiliza esta interfaz para contar una historia más grande: del mundo bohemio entonces y ahora, y lo que realmente significaba y aún significa (o tal vez no), y de qué refleja sobre dónde estamos todos. Pero este es también el retrato silenciosamente inquietante y altamente específico de un hombre, la edición de Dafoe: detenida, ansiosa, resistente, derrotada de muchas maneras, pero aún así una figura de anhelo enterrado, y tal vez alguien que se despierta de sí mismo nunca debería haber permitido dormir.

¿De qué se trata la sociedad de entusiasmo? Desde el principio, el personaje de Meyers nos intriga. Edmund Donovan lo hace formal y preciso, y habla sobre por qué valora la formalidad (se trata del arte del lenguaje, que el resto de la cultura está dejando a dónde); Parece lo suficientemente sincero. Pero entonces Ed visita el apartamento de Meyers. Tan pronto como entra en la almohadilla impecable e impecablemente amueblada, vemos la verdadera historia de Meyers y sus amigos: que son niños ricos que viven en el diez centavos de papá y, en cierto modo, jugando bohemian en Daddy’s Dime. (Dicen que odian la tecnología, pero Meyers está en términos muy amigables con Siri). ¿Esto invalida su orientación? No necesariamente. Meyers, por ejemplo, parece preocuparse genuinamente por la literatura. Dicho esto, el mundo del privilegio es algo diferente del mundo no solo del arte amante sino también de vivir para ello. A medida que avanza la «fama tardía», y deciden poner una lectura de poesía en el centro que contará con el regreso público de Ed Saxberger (con otros bits de rendimiento), la película medita si esta es una evolución de arte de clase media o una contradicción fatal.

El rendimiento de Dafoe es como una flores silvestres desplegadas lentamente. Su ED comienza como un monumento devastado, pero esa cara se desabrochan gradualmente a medida que se siente cómodo con su nueva notoriedad, disfrutando de él, incluso cuando es consciente de su evanescencia incorporada. La actuación de Dafoe se vuelve más esperanzadora y vulnerable, cuando Ed está reciprocando el interés de Gloria, la única mujer en el grupo, y tal vez la única bohemia genuina. Ella es mayor que el resto de ellos, y Greta Lee, de «vidas pasadas», la interpreta como un vampiro posmoderno fatal de los años 80, un cruce entre Louise Brooks y el almuerzo de Lydia. Ella es a la vez una coqueta profesional; una chica fabulosa; un desagradable poseur; Y, como vemos en la única escena en la que deja caer la máscara, un conmovedor ingenio desesperado que envejece que se acostará con alguien por el alquiler. Pero ella también es una verdadera artista. En la lectura de poesía, ella sube al escenario y interpreta a «Surabaya Johnny» de Brecht/Weill con un poder de cabaret primal que convierte la canción en una autobiografía de cuatro minutos. Ella es fascinante.

Y también lo es Ed cuando finalmente se sube al escenario para leer un poema de «WIEL PASADO GO». Había aceptado escribir un nuevo poema para la ocasión, pero no pudo unirse para hacerlo; La verdadera poesía, reunimos, no está escrita a pedido. Pero de esta manera podemos escuchar al poeta Ed fue en su apogeo, y hay una visión doble desarmadora al respecto. Escuchamos como moderno Suena (y por moderno quiero decir: qué tan atrapado en su tiempo), desde las referencias de Nueva York hasta la mirada masculina insistente hasta la tridimensionalidad irregular del idioma. Y sin embargo … ¡es algo de belleza! Se cae en nuestros oídos como la música, y nos damos cuenta de que Ed realmente tenía el regalo.

¿Pero es eso lo que sus nuevos seguidores, como Meyers y el Brussard Ersatz-Proletario (cantante de arcilla), codician sobre él? ¿O lo quieren porque es un significante de la valentía artística a quien pueden convertir en un accesorio? Al final de la «fama tardía», Ed ha pasado a través del vaso de redescubrimiento solo para retroceder. Después de 37 años en la oficina de correos, ha probado la vida del otro lado. Pero lo que quiere es lo real, y eso es algo para lo que Bohemia ya no tiene espacio.