Willem Dafoe en Tiff Premiere Thriller

El thriller psicológico «El hombre en mi sótano«Adapta la novela de Walter Mosley en 2004 del mismo nombre, pero produce poco a través de una psicología o emoción intrigante. Ambientada en la pintoresca pueblo de Long Island de Sag Harbor, una comunidad históricamente afroamericana, sigue a un joven Black Slacker cuyo hogar heredado se convierte en el lugar de un hombre blanco de medio tiempo.

Mosley coescribe el guión junto con el director de debut Nadia latifquien muestra una inmensa promesa desde el principio, capturando al joven sin dirección Charles Blakey (Corey Hawkins) mientras antagoniza a uno de sus amigos sin ninguna buena razón. Hay una ira a fuego lento y el odio a Blakey, que Latif coincide en forma de un movimiento de cámara impredecible, pero estos momentos introductorios son tan enérgicos como la película siempre.

Blakey, habiendo heredado la casa aislada de su madre y todas sus pertenencias, ha tenido una deuda significativa. Pero a medida que avanza la amenaza de ejecución hipotecaria, un hombre de negocios misterioso y rico de Connecticut Namd Anniston Bennet (Willem Dafoe) Viene llamando a la mañana siguiente con la extraña pero lucrativa oferta de alquilar el espacioso sótano de Blakey por una fuerte suma en efectivo durante varios meses, sin preguntas, ni respondieron.

Blakey, que todavía está buscando trabajo y tiene una mala reputación en la ciudad, finalmente acepta la oferta. Él limpia las pertenencias de su madre de debajo de la casa, solo para volver a descubrir los antiguos artefactos de África occidental, máscaras ceremoniales con secretos misteriosos, que han estado en su familia durante generaciones. Antes de la estadía de Bennet, envía adelante con grandes cajas de materiales secretos como un conteo transilvano, y mientras tanto, Blakey intenta fijar el precio de las diversas antigüedades que encuentra (con la ayuda de un atractivo comerciante de arte, interpretado por Alice Diop). Pero a la llegada de Bennet, las cosas dan un giro para los extraños, cuando el magnate rico se convierte en una celda de la prisión en el sótano, en un aparente acto de penitencia meditativa que obliga a Blakey a una inversión de la dinámica de poder tradicional.

Se necesita una cantidad considerable del tiempo de ejecución de casi dos horas de la película para que estas piezas finalmente caigan en su lugar, o para que el entorno de la historia se aclare (tiene lugar a mediados de los 90). Después de esto, gran parte del diálogo entre sus dos personajes principales tiene como objetivo descubrir por qué Bennet se ha convertido en prisionero de Blakey, o lo que quiere de él. Sin embargo, las respuestas a menudo son demasiado abstractas para construir una trama lineal. «El hombre en mi sótano» no es casi el tipo de estudio psicológico esotérico que podría prestarse al tipo de absurdo que se ofrece.

En una entrevista de 2004 con NPR, Mosley afirmó que su libro original era un intento de «mostrar una reunión entre el mal y la inocencia», pero incluso en su forma más simbólica, la película rara vez atrae el poder de representación de su premisa, y sigue siendo demasiado atado al literal para lograr cualquier forma de despegue estético. Las máscaras antes mencionadas, por ejemplo, aceleran las extrañas visiones para Blakey, pero el límite duro de la película entre sus sueños y la vida de vigilia envuelve estas secuencias de toda tensión.

Los temas subyacentes se dejan principalmente para que Dafoe explique en largos monólogos. El actor los realiza con aplomo, pero las palabras todas las ideas de círculo que nunca llegan a la fruta visual. Ciertamente no ayuda que estos intercambios en el sótano lúgubre rara vez cohieran en un sentido visual, con disparos que se unen torpemente, dejando escenas en un punto medio no comprometido entre naturalista y desorientación. Más allá de un punto, los muchos intentos de Latif de crear estado de ánimo y atmósfera a través del movimiento terminan con poco subtexto para extraer, y jugar como florecimientos sin sustancia.

El personaje de Blakey juega como un intento de tejer todas estas partes dispares juntas, pero sus problemas rara vez se acumulan para el tipo de investigaciones psicológicas que podrían convertirlo en un protagonista remotamente magnético. Hawkings, por su parte, se desempeña admirablemente, con un gusto en el escenario e imprevisibilidad que la película rara vez coincide. El resultado es una historia compuesta por numerosos puntos finales y conclusiones temáticas, cuyos puntos no se sienten significativamente conectados, y cuyas rarezas situacionales rara vez producen emoción o intriga. La película parece que tiene cosas que quiere decir sobre el trauma personal y la historia negra en los Estados Unidos, pero para cuando se lanza sus créditos de cierre, apenas ha comenzado a decirlos.