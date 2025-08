Willem Dafoe en Retrato del multimillonario griego en ‘La fiesta de cumpleaños’

Aunque durante mucho tiempo se celebra como una de nuestras estrellas de pantalla más versátiles, cuatro veces nominada al Premio de la Academia Willem Dafoe Puede que no parezca la opción obvia para retratar a un multimillonario de Playboy basado en el magnate del envío griego Aristóteles Onassis.

Pregúntale a Willem Dafoe.

«¿Yo? ¿Jugar un magnate de envío griego?», Le dice el actor Variedad en una visita reciente a Atenas. «No me parece.»

Dafoe tal vez se está vendiendo corto. Pero para su última película, «The Birthday Party», que se estrena el 7 de agosto en la Piazza Grande en el Festival de Cine de LocarnoLa estrella nacida en Wisconsin asume un nuevo desafío, entrando en los exquisitos mocasines de un multimillonario griego hecho a sí mismo que planea una fiesta de cumpleaños elaborada para su hija.

Adaptada de la novela del autor griego con sede en el Reino Unido Panos Karnezis, la película está dirigida por Miguel Ángel Jimenéz de España («Ori», «Chaika») y producida por el traje de producción de Grecia Palma de Oro Hereje («Triángulo de la tristeza»), en coproducción con películas de sujeción (España), Lemming Film (Países Bajos) y Pictures Raucous (Reino Unido). Heretic y Bankside están representando las ventas mundiales.

Dafoe lidera un elenco lleno de estrellas que incluye al aclamado actor español Emma Suárez («Julieta»), la estrella de «Peaky Blinders» Joe Cole, y el breakout Danish Vic Carmen Sonne, saliendo de su actuación centelleante en la mejor nomina de Oscar International Oscar de Magnus Von Horn «The Girl With the Needle».

Al timón está Dafoe como Marcos Timoleon, un magnate de envío y personalidad más grande que la vida que decide lanzar una lujosa celebración de cumpleaños para Sofía, su hija y su única heredera, interpretada por Sonne. Ambientada en la década de 1970, «The Birthday Party» se desarrolla más de 24 horas en la isla privada del multimillonario, con la celebración ofreciendo una excusa perfecta para muchos de los asociados y perchas de Timoleón para acercarse a él con sus propias agendas.

El magnate, que está acostumbrado a controlar despiadadamente todo y todos los que lo rodean a cualquier costo, también está planeando en secreto una decisión importante en nombre de su hija. A medida que avanza la noche y la fiesta se vuelve más ruidosa y decadente, el dúo se establece en un curso de colisión que inevitablemente conducirá a una conclusión impactante.

Pagar homenaje a los memorables turnos estrella de Marlon Brando en «The Godfather» y Burt Lancaster en «The Leopard» de Luchino Visconti, Dafoe dice que fue tomado por el «retrato rico» del magnate de envío en el corazón de «The Birthday Party» y The Film. «Examen de la toxicidad del tipo de poder, el tipo de patriarcado ”que encarna.

«Si bien normalmente no respondo a los dramas familiares, es más que eso. Se trata mucho de la familia, pero … se morde bastante», dice Dafoe. «Es [about] Ambición, legado. Y lo que hace al chico, también es lo que lo va a derribar, que es una historia tan narrada, atractiva y verdadera que nunca podría tener suficiente «.

Willem Dafoe (izquierda) y Vic Carmen Sonne en «La fiesta de cumpleaños».

Cortesía del hereje

«The Birthday Party» marca la segunda colaboración del actor con Heretic, luego de su interpretación de un ladrón de arte descarado que queda atrapado dentro de un lujoso penthouse durante un atraco que salió mal en la selección de Vasilis Katsoupis en Berlinale «Inside». También reúne a Jimenéz con la productora con sede en Atenas, un coproductor en su jugador de San Sebastián «Window to the Sea», protagonizada por Suárez.

Para el director español, «la gran distancia entre mi propia vida y el universo de Timoleon fue un desafío realmente atractivo para mí», dice Jimenéz. Aunque sus propias «convicciones rechazan por completo esta casta rica, brutal, frívola, falsa y egoísta» caracterizada por el multimillonario y su familia, el director estaba decidido a «retratarlos de la manera más humana e íntima posible», resistiendo la tentación «a ridiculizarlos o juzgarlos desde el principio».

«Poder retratar a Marcos Timoleon de la novela de Karnezis, con todo su encanto y crueldad, sentirlo en sus silencios y dudas, verlo entretener a su audiencia mientras los gobernaba y usa su amor para justificar su insaciable sed de poder, que, para mí, era el núcleo de todo el proyecto», agrega.

Es un retrato complicado: de un hombre, de una familia, de la influencia corrupta de la riqueza y la forma en que afecta a todos en la órbita del multimillonario, incluidos los que más ama.

«Esta película habla sobre el poder. Corrupción. El yo. La familia. La vulnerabilidad también», dice Suárez, que protagoniza frente a Dafoe como la esposa de Timoleón. «Olivia es una mujer que ama de una manera incondicional. Es una mujer fuerte. Sabe lo que quiere. Ella lo conoce, ella visión a él. Ella puede sentir su vulnerabilidad, y quiere salvarlo ”.

Los eventos de la película tienen lugar en el transcurso de un solo día «con una intensidad perfecta para nuestra película», dice Cole, quien retrata a un periodista de clase trabajadora que inadvertidamente entra en una relación con la hija del multimillonario mientras escribe su biografía. Esa intensidad fue igualada por Dafoe, «uno de los pesos pesados de Hollywood y del cine», según Cole, un actor elogiado por su compañero miembro del elenco por «demanda[ing] Una cierta honestidad en todos sus roles «. Del cuatro veces nominado al Premio de la Academia, el productor Karnavas dice: «No puedo imaginar a nadie más interpretando a Marcos Timoleon».

Vic Carmen Sonne (izquierda) y Joe Cole en «La fiesta de cumpleaños».

Cortesía del hereje

En gran parte filmada en la isla griega de Corfú, donde el «mundo de la opulencia» del multimillonario está enmarcado por el «mar empapado del sol», según Cole, «The Birthday Party» ofrece a los espectadores la oportunidad de «echar un vistazo detrás de la cortina de esta familia … y toda la caos y la lunacia que los rodea», dice el actor.

En un momento en que los multimillonarios tecnológicos y los magnates inmobiliarios se convirtieron en potentados descaradamente, alardean su riqueza con poca consideración por las vidas que arruinan, es muy posible que no nos guste lo que vemos. Pero como señala Dafoe, «la fiesta de cumpleaños» es en parte una historia de advertencia sobre los tiempos en que vivimos.

«Las personas construyen cosas que, si no tienen cuidado, si no tienen algún tipo de discriminación y no se ven a sí mismas, si no mantienen un equilibrio … olvidan la intención y crean una pesadilla», dice. «Creo que eso es lo que está en juego aquí».