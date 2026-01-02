Will Smith demandado por un violinista por acoso y despido injustificado

Will Smith ha sido demandado por un violinista de gira que acusa al rapero de acoso sexual, despido injustificado y represalias.

En la demanda, presentada ayer y revisada por VariedadEl músico Brian King Joseph nombra a Smith y Treyball Studios Management como acusados ​​y acusa a Smith de “comportamiento depredador” y de “preparar y preparar deliberadamente al Sr. Joseph para una mayor explotación sexual” durante su gira “Basado en una historia real: 2025” la primavera pasada.

La demanda alega que Smith contrató a Joseph en noviembre de 2024 para actuar en un espectáculo en San Diego y posteriormente fue invitado a unirse a su gira de 2025 y tocar en su próximo álbum. A medida que su relación se hizo más estrecha, Smith le dijo a José que “tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más”, entre otras expresiones similares.

Joseph, quien anteriormente compitió en “America’s Got Talent”, se unió a la primera etapa de la gira de Smith en marzo de 2025 para un espectáculo en Las Vegas, donde se habían reservado habitaciones de hotel para la banda y los miembros del equipo. Su demanda afirma que su bolso, que contenía la llave de su habitación de hotel, desapareció durante varias horas antes de que la gerencia lo encontrara y se lo devolviera, y que los miembros de la gerencia eran los “únicos individuos con acceso a [his] habitación.»

Más tarde esa noche, Joseph regresó y descubrió que alguien había entrado “ilegalmente” a la habitación y había dejado pertenencias que incluían toallitas húmedas, un frasco de medicamento contra el VIH con el nombre de otra persona y una nota que decía: “Brian, volveré no más tarde”. [sic] 5:30, solo nosotros (corazón dibujado), Stone F”, lo que José interpretó como una advertencia de que “un individuo desconocido pronto regresaría a su habitación para participar en actos sexuales” con él.

Notificó a la seguridad del hotel y a los representantes de Smith y denunció el incidente a una línea policial que no es de emergencia. Afirma que pocos días después, un miembro del equipo directivo lo «avergonzó» por el incidente y le dijo que lo iban a despedir, sugiriendo que Joseph se inventó todo.

Un representante de Smith no respondió de inmediato a VariedadSolicitud de comentarios.

La demanda afirma que debido al despido, Joseph sufrió trastorno de estrés postraumático y pérdidas económicas. Él está demandando por represalias, despido injustificado y acoso sexual, y que los daños sean determinados por un jurado.