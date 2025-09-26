Will Poulter, Victoria Justice, Alicia Hannah-Kim en el anuncio del ‘Día K-Drama’

Rakuten Viki es una de las principales plataformas de transmisión de entretenimiento regional de Asia. La compañía claramente tiene la ambición de crecer en los mercados de habla inglesa, ya que monta una campaña promocional del «Día K-Drama» completa con puntos publicitarios con actores Will Poulter, Justicia de Victoria y Alicia Hannah-Kim.

Viki ha designado el 30 de septiembre como «Día de K-Drama». El streamer tiene una gran cantidad de actividades promocionales y selecciones curadas en su plataforma de transmisión con la esperanza de alentar a los fanáticos de la cultura pop a probar sus espectáculos. Viki ofrece una gama de opciones de transmisión gratuita y de suscripción y se distribuye ampliamente en Samsung, LG y otras plataformas de TV conectadas.

El impulso de Viki para la campaña del «Día K-Drama» dirigida a los espectadores estadounidenses es un guiño al creciente atractivo de la serie dramática en serie en el idioma coreano. Muchos dramas y remakes coreanos han ganado tracción con los espectadores en los mercados de todo el mundo a través de su fácil disponibilidad en Netflix, Disney+, Tubi, Roku y muchos más canales y plataformas rápidas.

En el lugar de Viki, los actores se burlan de la marca «Viki» al asociarlo con el nombre femenino Vicky. «Es la plataforma de transmisión OG para los dramas asiáticos», explica Poulter a Justice.

El lugar se centra en que Poulter y Hannah-Kim trabajen para introducir justicia al género de K-Dramas y su atractivo. Hace referencia a series K-drama bien conocidas como «Lovely Runner», «Study Group», «Train to Busan», «The First Night with the Duke» y «Reborn Rich».

«En los últimos dos años, la emoción en torno al Día de K-Drama ha crecido a escala mundial. Este año, llevamos la celebración a un nivel completamente nuevo colaborando con Will Poulter, Victoria Justice y Alicia Hannah-Kim, destacando el vasto fandom de K-dramas», dijo Karen Paek, VP de marketing en Rakuten Viki. «También proporcionamos acceso gratuito a series favoritas de fanáticos, lanzando sorteos emocionantes con socios de clase mundial y más. Viki tiene la misión de compartir la alegría de K-dramas con audiencias de todo el mundo».

Rakuten Viki es parte del conglomerado con sede en Tokio Rakuten Group, que tiene amplios intereses en minoristas y servicios, productos de consumo, tecnología y medios de comunicación y más. La compañía tiene más de 30,000 empleados en 30 países. Rakuten Viki tiene su sede en San Mateo, California y en Tokio.

Aquí está el lugar: