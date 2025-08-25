Will Ospreay de AEW recibe mensajes de los talentos de la WWE

Se espera que Will Ospreay pierda un tiempo significativo para AEW. La estrella de alto vuelo está lidiando con dos discos herniados en su espalda. Se espera que se someta a una cirugía ahora esa puerta prohibida ha terminado.

Ospreay, de 32 años, se ha convertido en uno de los principales talentos de AEW desde que se unió a la compañía en 2023. Perderlo por un período prolongado de tiempo será un golpe difícil. Sin embargo, recibir la cirugía ahora es probablemente el mejor curso de acción.

Durante una entrevista reciente con MetroOspreay reveló que ha estado recibiendo mensajes de bienvenida de los luchadores fuera de la lista AEW. De hecho, incluso el talento de WWE ha estado llegando, ofreciendo apoyo y consejos si lo necesita.

‘Tengo gente en [WWE] Que nunca antes había conocido en toda mi vida, que se han comunicado debido a esta lesión en el cuello, y han ido: «Oye, si necesitas un médico, o si hay alguna pregunta que deba responder», dijo Ospreay. «‘Cada uno de ellos son súper encantadores. Y les deseo todo lo mejor. Realmente lo hago'».

Según los informes, Ospreay tenía una oferta sobre la mesa de WWE antes de elegir firmar con AEW. Sin embargo, su decisión no parece haber creado ningún problema con el vestuario de la WWE.

Ospreay está «aterrorizado» de someterse a la cirugía

En una entrevista del 23 de agosto con CBS Sports ‘Shakiel Mahjouri, Ospreay admitió que está «aterrorizado» de someterse a una cirugía para reparar sus dos discos herniados.

«Estoy ansioso. Tengo miedo. Generalmente, estoy aterrorizado», dijo Ospreay. «No se trata del partido, sino casi después. No sé cómo se ve después, porque por primera vez en mi vida, he sido descalificado para hacer lo que me encanta hacer».

El «asesino aéreo» admitió que esta será la primera vez que tendrá un procedimiento quirúrgico.

«Nunca he tenido a nadie cortado en mí; nunca me he sometido a una cirugía», dijo Ospreay. «Nunca he roto un hueso, aparte de mi nariz, que todos pueden decir, porque parece que me ha golpeado una sartén».

Desafortunadamente para Ospreay, la cirugía parece ser la única opción si quiere reparar su lesión actual.

Ospreay podría no volver como el mismo luchador

Al hablar con «The Takedown» de Sports Illustrated Ospreay admitió que no volvería a AEW como el mismo luchador. Su cirugía puede significar que necesita ajustar su estilo y potencialmente tomar menos riesgos en el ring.

«Sé lo que se avecina y sé lo que vendrá después de esto», dijo Ospreay. «Simplemente no sé cómo se ve. Las personas que han dicho después de esto, como, hay cosas a las que tendrás que decir que no y hay cosas que tendrás que encender el tono con mi estilo … si hay incluso la menor oportunidad de que no voy a ser exactamente exactamente lo mismo, solo voy a entrar allí (en la puerta prohibida) y solo estaré en una última noche».

Crédito a Ospreay, ciertamente realizó una actuación durante la puerta prohibida. Su lunar en la parte superior de la jaula es un punto culminante particular.

Por supuesto, con su cirugía avanzada, AEW se ha movido para escribirlo en la televisión en el futuro previsible. Fue atacado por «The Death Riders» después del «partido de la jaula de luces» de manera brutal.

No sabemos cuándo volveremos a ver a Ospreay, pero cuando lo hagamos, Jon Moxley y el resto de su facción tendrán mucho que responder.

Con suerte, Ospreay seguirá siendo uno de los mejores luchadores del mundo cuando esa historia finalmente comience a recoger a Steam.