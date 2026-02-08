Will Lewis, editor y director ejecutivo del Washington Post, dimite

Días después El Correo de Washington despidió a casi un tercio de su personal, el editor y director ejecutivo del medio, Will Lewisha dimitido. El actual director financiero, Jeff D’Onofrio, asumirá el cargo de Lewis con efecto inmediato.

«Después de dos años de transformación en The Washington Post, ahora es el momento adecuado para hacerme a un lado», escribió Lewis en un correo electrónico a los empleados que entonces era compartido con X por el reportero del Post Matt Viser. «Quiero agradecer a Jeff Bezos por su apoyo y liderazgo durante mi mandato como director ejecutivo y editor. La institución no podría tener un mejor propietario».

La nota de Lewis continúa: «Durante mi mandato, se han tomado decisiones difíciles para garantizar el futuro sostenible de The Post para que pueda publicar durante muchos años noticias no partidistas de alta calidad para millones de clientes cada día».

D’Onofrio se unió al Post en junio de 2025, habiendo sido anteriormente director financiero de Raptive y, antes, director ejecutivo de Tumblr. También ocupó puestos de liderazgo en Yahoo y Google.

«El decidido compromiso del Post de escribir el primer borrador de la historia ancla e imprime su futuro», dijo D’Onofrio en un comunicado. «Es un honor para mí formar parte del trazado de ese futuro y tomar la iniciativa para asegurar tanto el legado como los negocios de esta feroz e histórica institución estadounidense».

Jeff Bezos, propietario de The Washington Post, también emitió una declaración: «El Post tiene una misión periodística esencial y una oportunidad extraordinaria. Cada día, nuestros lectores nos dan una hoja de ruta hacia el éxito. Los datos nos dicen qué es valioso y dónde enfocarnos. Jeff, junto con Matt y Adam, están posicionados para llevar al Post hacia un próximo capítulo emocionante y próspero».

Sin embargo, la declaración de Lewis sobre su partida es la primera que el personal del Washington Post escucha del ejecutivo luego de los despidos del miércoles. una instantánea ahora viral Publicado de Lewis en X muestra que estuvo en la alfombra roja para los honores de la NFL el jueves antes del Super Bowl en San Francisco.

Antes de dimitir, Lewis había trabajado como editor y director ejecutivo del periódico durante los últimos dos años.